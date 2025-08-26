Mirassol anuncia a contratação do meia Shaylon, ex-São Paulo

O Mirassol anunciou na manhã desta segunda-feira a contratação do meia-atacante Shaylon, ex-São Paulo. O jogador de 28 anos chega para reforçar a equipe paulista no Campeonato Brasileiro.

Shaylon estava no Atlético-GO, que disputa a Série B, desde 2022. Na atual temporada, o atleta anotou apenas dois gols e duas assistências em 28 jogos. Os números, entretanto, ocorreram pelo Campeonato Goiano. Na Segunda Divisão, ele não participou de nenhum tento.

Além do Dragão, Shaylon defendeu o São Paulo de 2017 a 2021. Formado nas categorias de base do clube paulista, o meia entrou em campo 52 vezes pelo Tricolor, com quatro gols e duas assistências, e fez parte do elenco campeão do Campeonato Paulista, em 2021.

SHAYLON É DO LEÃO! ? O meia de 28 anos, com passagens por São Paulo, Bahia, Goiás e Atlético-GO chega para ajudar o Mirassol em busca dos seus objetivos na Série ?? do Campeonato Brasileiro! Estamos juntos com o Shaylon now, torcedor! ?? pic.twitter.com/kHTzte8LEE ? Mirassol (@mirassolfc) August 26, 2025

O melhor momento da carreira do jogador, contudo, aconteceu em seu período no Atlético-GO. Em quatro anos no time goiano, o atleta marcou 34 gols e concedeu 33 assistências em 193 partidas.

O jogador também soma passagens por Bahia e Goiás, ambas por empréstimo quando ainda pertencia ao São Paulo.

A contratação de Shaylon reforça o elenco do Mirassol, que faz uma boa campanha em sua primeira participação na Série A do Brasileirão. O time do interior paulista ocupa a sexta posição, com 32 pontos.

Após vencer o Fortaleza na última rodada, por 1 a 0, o Mirassol volta a campo no próximo domingo, contra o Bahia, no estádio Campos Maia, às 18h30 (de Brasília).