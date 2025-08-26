Mesmo com vaga na Copa, Seleção considera importante últimos jogos das Eliminatórias

Mesmo com a vaga na Copa do Mundo de 2026 já garantida, a Seleção Brasileira trata com seriedade e importância os dois últimos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas. O técnico Carlo Ancelotti quer aproveitar a data Fifa para conhecer mais jogadores.

Na terceira colocação da tabela de classificação, com 25 pontos, o Brasil recebe o Chile no dia 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Em seguida, visita a Bolívia, no dia 9, às 20h30, em El Alto.

Ancelotti chamou 25 jogadores. Destes, muitos não estavam na primeira lista do italiano, que decidiu deixar de fora alguns nomes que ele já conhece mais.

"É uma lista que mudou um pouco em relação à primeira. Tem nove jogadores que não estão agora, como Carlos Augusto, Beraldo, Leo Ortiz, Danilo, Andreas, Gerson, Ederson, Antony e Vinicius. Eles não estão porque quero conhecer jogadores novos, sobre perfil de características e pessoal. Sobre perfil técnico conheço todos. Quero conhecer outros que possam ajudar a Seleção a fazer as coisas bem. Esses que não estão trabalharam bem na primeira convocação. Quero agradecer a eles", disse o treinador.

Ancelotti também quer manter o bom ambiente na Seleção. O experiente comandante viu com bons olhos a sua primeira data Fifa, tanto dentro quanto fora de campo, e quer seguir construindo um laço com o grupo.

"Esses dois jogos são os últimos da qualificação. Precisamos fazê-los bem, terminar bem a qualificatória. Fiquei contente pelos últimos dois jogos, pelo jogo e pelo ambiente. Foi um bom ambiente. Precisamos usar esses dois jogos de agora para manter o ambiente positivo no grupo", analisou.

"Vai ser muito importante para a Copa do Mundo. Os amistoso também. O objetivo é conhecer bem os jogadores. O Brasil tem muitos jogadores bons em todo o mundo. Não será fácil fazer uma lista. Teremos 10 meses para preparar bem uma lista definitiva para ir bem na Copa do Mundo. É um ambiente familiar e muito bom, com competência e organização. Gostei do jogo contra o Paraguai. A equipe jogou bem. O time pode melhorar a qualidade e intensidade, mas temos o tempo para fazer tudo isso", finalizou.

Ancelotti foi contratado pela CBF em maio deste ano e já esteve à frente da Seleção nas partidas contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias, disputadas em junho. Até o momento, o comandante soma um empate e uma vitória.