Mauro Cezar ironiza amistosos da seleção: 'Se pudesse jogava em Saturno'

A decisão da CBF de marcar amistosos da seleção brasileira no Japão e na Coreia do Sul no começo de outubro foi ironizada pelo colunista Mauro Cezar Pereira, no UOL News Esporte.

Os jogos acontecem na reta final do calendário nacional, período decisivo para os clubes nas duas competições domésticas e na Libertadores.

Se eles pudessem fazer um jogo em Saturno, eles fariam em Saturno, né? O Japão e a Coreia são do outro lado do planeta, vão pra bem longe, porque aí os jogadores demoram mais a voltar e desfalcam os times por mais tempo. É sensacional, né? Realmente é um negócio maravilhoso.

Parabéns à CBF, muda calendário e prepara jogos pensando só em si. O melhor negócio do mundo é Confederação de Futebol e Federação. Não tem folha de pagamento, não contrata jogador, não tem que ter divisão de base, tem só ali uma comissão técnica, uns funcionários burocráticos, um diretor de seleções, que eu não sei o que faz exatamente, está sempre lá, mas não faz nada que me parece relevante.

Mauro Cezar

A seleção enfrenta a Coreia do Sul, em Seul, no dia 10 de outubro, e joga no Japão, em Tóquio, quatro dias depois.

"Você convoca os jogadores, que são dos clubes, e eventualmente entrega machucado, vide o Pedro no ano passado, que sofreu lesão de ligamento cruzado treinando pela seleção cebeefiana. E agora vamos fazer um jogo do outro lado do mundo, em outubro, justamente na reta final de temporada, gente. É realmente um escárnio, uma piada, um negócio bizarro", completou Mauro Cezar.

O Brasil deve ter outros dois amistosos em novembro e mais dois em março do ano que vem. A Copa do Mundo acontece no meio de 2026, no Canadá, México e EUA.

