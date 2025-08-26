Magomed Ankalaev abre as portas para superluta contra Khamzat Chimaev no UFC

No topo da divisão dos meio-pesados (93 kg), Magomed Ankalaev deixou claro que não se esquivaria de um eventual confronto contra um dos nomes mais populares do MMA atual. Em entrevista ao canal russo 'Ushatayka', o atleta do Daguestão declarou que aceitaria com tranquilidade uma luta contra Khamzat Chimaev, caso o compatriota decida subir de categoria.

Com discurso confiante, o campeão destacou ainda que está pronto para encarar qualquer desafiante pelo cinturão do UFC. Além disso, demonstrou que está aberto a lutar contra qualquer nome, nacionalidade ou estilo de luta.

"Se alguém quiser disputar meu cinturão do UFC, eu sempre direi: 'Seja bem-vindo!'. Se ele subir de categoria, eu lutaria com ele. Sem problema", afirmou.

Atualmente, Chimaev - conhecido como 'Lobo' - é o dono do título dos médios (84 kg), mas já demonstrou interesse em atuar em divisões superiores. Um eventual encontro entre os dois, ambos russos, certamente chamaria atenção dos fãs e adicionaria um ingrediente especial à categoria até 93 kg.

Próximo duelo

Ankalaev fará sua primeira defesa de cinturão no UFC 320, agendado para 4 de outubro, em Las Vegas (EUA). O adversário será o brasileiro Alex 'Poatan', em uma revanche bastante aguardada. Enquanto isso, Chimaev, recém-coroado campeão dos médios, ainda não tem oponente definido, mas diversos nomes já surgem na disputa por uma vaga.

