Machucados, Alex Sandro e Joelinton devem ser cortados da seleção

Carlo Ancelotti será forçado a fazer duas mudanças na convocação da seleção. O volante Joelinton e o lateral-esquerdo Alex Sandro têm lesões musculares e devem ser cortados pela CBF em breve.

O que aconteceu

Alex Sandro sofreu uma lesão na panturrilha esquerda, segundo confirmou o Flamengo. Ele saiu ainda no primeiro tempo da goleada por 8 a 0 sobre o Vitória e foi substituído por Viña.

Já Joelinton sofreu um problema durante a derrota do Newcastle para o Liverpool, pela Premier League.

A seleção já vai se apresentar na próxima segunda-feira, na Granja Comary, em Teresópolis. Logo, é improvável que eles se recuperem a tempo das partidas contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias.

O Flamengo informou que Alex Sandro foi submetido a uma ressonância magnética e já iniciou tratamento com o departamento médico.

Em relação a Joelinton, a própria mulher dele já disse nas redes sociais que ele não terá condições de atuar pela seleção.

Hoje, estamos fora da seleção por causa de uma lesão. Uma lesão que veio após uma grande partida de futebol, de um jogador que honra a camisa do seu clube. Mas ele voltará mais forte. Thays Gondim, mulher de Joelinton

Quem está na lista

Ancelotti convocou inicialmente três jogadores para a lateral esquerda. Além de Alex Sandro, entraram Caio Henrique e Douglas Santos.

No meio-campo, Joelinton teve a companhia de Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá e Andrey Santos.