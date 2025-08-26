Topo

Lutadora do UFC tira implantes de silicone para mudar de categoria

"Foi mais por estética e por causa dos treinos", justificou atleta em seus stories - Reprodução/Instagram
26/08/2025 18h19

A lutadora Nicolle Caliari utilizou os stories do Instagram para esclarecer os motivos que a levaram a remover as próteses de silicone dos seios. Em tom direto e sincero, a atleta destacou que a decisão não teve relação com saúde, mas sim com questões estéticas, de desempenho esportivo e adaptação ao estilo de vida atual.

Ao comentar que já vinha enfrentando dificuldades para bater o peso de sua categoria, o peso-mosca (57 kg), Nicolle revelou que a retirada das próteses faz parte de um planejamento para descer de divisão no futuro, com o objetivo de competir no peso-palha (52 kg). A mudança, segundo ela, visa facilitar o corte de peso e melhorar seu rendimento competitivo.

"Foi por todos esses motivos, menos por saúde, que estava tudo certo. Foi mais por estética e por causa dos treinos. Tudo o que eu puder fazer para facilitar esse processo, eu vou fazer - e a prótese era uma dessas opções", explicou.

Além da estratégia esportiva, a atleta também citou o desconforto físico durante os treinos e até na hora de dormir. Nicolle reforçou que a mudança foi, também, uma escolha pessoal, alinhada ao momento que vive atualmente.

"Nos treinos também doía um pouco, e dependendo da posição para dormir de bruços, eu sentia um incômodo. Hoje, eu prefiro muito mais peito pequeno, acho muito mais bonito. Sentia que já não fazia mais parte de mim, não combinava mais com a vida que eu levo hoje", contou.

Situação delicada

Fora dos holofotes, Nicolle vive também um momento delicado dentro do UFC. Nas duas únicas aparições que teve na organização até agora, acabou derrotada, e a pressão por uma vitória cresce.

Agora, precisa de um bom resultado para seguir ativa no plantel e reconquistar seu espaço dentro do maior palco do MMA mundial.

