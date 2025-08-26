Topo

Lucas Evangelista valoriza vitória do Palmeiras e comenta Derby

26/08/2025 16h21

Titular no triunfo do Palmeiras sobre o Sport nesta segunda-feira, Lucas Evangelista comentou sobre a vitória do Verdão após o treino desta terça. O meio-campista valorizou o desempenho da equipe e revelou que resultados como este deixam o ambiente "mais leve".

"A gente trabalha todos os dias durante a semana justamente para conseguir essas vitórias. Acaba ficando mais leve para trabalhar, passa mais confiança para quem está jogando e quem está entrando. As coisas acabam fluindo de uma maneira até mais natural", disse.

"Sabemos que estamos no caminho certo, claro que não está tudo perfeito, não podemos nos enganar com isso. As vitórias acabam escondendo alguns detalhes, alguns errinhos, mas temos a cabeça muito boa em relação a isso", acrescentou.

O camisa 30 ainda falou sobre a preparação para o clássico contra o Corinthians, no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

"Agora é uma semana mais longa, dá para descansar tanto mentalmente quanto fisicamente. Viemos de uma sequência pesada de jogo atrás de jogo, então tenho certeza de que vamos descansar, colocar a cabeça no lugar, voltar para os treinamentos e fazer a melhor estratégia, escutar o que o Abel tem para falar junto com a comissão dele. É trabalhar, descansar e tenho certeza de que vamos fazer um bom jogo no domingo", declarou.

Por final, Lucas Evangelista ainda parabenizou o clube, que completa 111 anos nesta terça-feira.

"Me sinto muito honrado em vestir esta camisa. Estou aqui há pouco tempo, mas tenho uma gratidão enorme pelo clube. Desde que cheguei, também me identifiquei muito com a torcida. Parabenizar o clube por estes 111 anos de glórias e conquistas e que assim seja sempre", concluiu.

O Derby está marcado para as 18h30 (de Brasília) do próximo domingo, na Neo Química Arena. A partida é válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Lucas Evangelista valoriza vitória do Palmeiras e comenta Derby

