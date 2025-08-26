Flamengo: 'Lino é um nível acima dos pontas no Brasil', diz Mauro Cezar

A chegada de Samuel Lino elevou o patamar técnico do Flamengo, analisou o colunista Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte.

Segundo Mauro Cezar, Lino está um nível acima dos pontas que atuam no Brasil. Na goleada histórica do Flamengo por 8 a 0 sobre o Vitória, ele fez dois gols e deu três assistências.

Ele é muito lúcido quando chega naquela zona [linha de fundo] do campo. É um atacante de um nível acima. Não dá pra comparar, por exemplo, ele com quem produziu o Cebolinha em todo o tempo que está no Flamengo. É totalmente diferente.

Esse rapaz, em pouco tempo, você vê que ele produz muita coisa, gera muita jogo. Agora, não esperem dele que ele faça uma porrada de gols, que ele não é um número 9. Ele é um 11.

Mauro Cezar

O colunista do UOL destacou que o ponta rubro-negro não se afoba quando chega na linha de fundo e sempre levanta a cabeça para fazer a melhor escolha de passe.

"Ele é o contrário dos pontas que geralmente chegam e cruzam aleatoriamente, jogam na área — ele sempre observa e busca um passe. Seja um cruzamento, seja uma bola rasteira, ele sempre busca um passe", ressaltou Mauro Cezar.

Lino fez ontem seus dois primeiros gols pelo Flamengo e participou de seis dos oito tentos anotados sobre o Vitória no Maracanã.

