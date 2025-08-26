Topo

Juventus anuncia empréstimo de um ano do meio-campista Arthur para o Grêmio

Turim

26/08/2025 20h58

A Juventus anunciou, nesta terça-feira, em suas redes sociais, a transferência por empréstimo do meio-campista Arthur. O jogador, de 29 anos, passou os últimos seis meses no Girona, onde disputou a La Liga, quando disputou 15 partidas, sendo 10 delas como titular.

Em Turim desde 2020, Arthur vestiu 63 vezes a camisa da Juventus. Ele saiu do Grêmio em 2018, vendido ao Barcelona. Passou também por Liverpool, Juventus, Fiorentina, mas não conseguiu se firmar.

Arthur fez parte do time do Grêmio campeão pela terceira vez da Copa Libertadores, em 2017. Com contrato com a Juventus até junho de 2027, o jogador vai ficar no tricolor gaúcho até meados do ano que vem.

O jogador está em Porto Alegre desde a segunda-feira e deve ser anunciado oficialmente pelo Grêmio como reforço nesta quarta-feira.

