Cerasoli: 'Cadillac aposta em Bottas e Pérez para minimizar riscos'

A decisão da Cadillac de apostar em dois pilotos experientes para sua estreia na Fórmula 1 - Valtteri Bottas e Sergio Pérez - foi interpretada como uma estratégia de redução de riscos, avaliou Julianne Cerasoli, colunista do UOL, durante o Pole Position, programa do Canal UOL. O anúncio, feito em um vídeo com Keanu Reeves, encerrou meses de especulação sobre a dupla de pilotos da equipe apoiada pela General Motors e frustrou quem esperava ver um nome jovem como o brasileiro Felipe Drugovich, então favorito à vaga.

Segundo Cerasoli, a escolha por experiência visa garantir um parâmetro seguro para o desenvolvimento da equipe.

A Cadillac foi uma enorme novela para saber o que eles iam fazer, e a grande dúvida era se eles iam para o caminho da experiência ou se iam para o caminho de uma mescla. Eles escolheram essa dupla bastante experiente para não terem dúvida se é o piloto ou o carro a questão. A Cadillac já sabe do nível que eles pilotam então vai ser absolutamente tudo ao redor deles. Mas os brasileiros ficaram bravos porque queriam ver o Drugovich nessa vaga. Julianne Cerasoli

Para Thiago Fagnani, repórter de F1 na Band e convidado desta semana, a Cadillac não quis arriscar com pilotos novos em sua estreia.

Acho que fica muito claro também que a Cadillac, pelo menos no quesito pilotos, não quis se arriscar, porque é uma equipe nova, tudo novo, e com um grande nome no automobilismo mundial.

Thiago Fagnani, repórter da Band

Julianne ainda aponta que a equipe considerou ter um piloto jovem, mas o conselho optou pela experiência. "A dúvida que a equipe de corrida tinha era se, depois de cinco corridas e eles um segunda por volta atrás, qual seria o empenho que o Pérez e o Bottas teriam? Então, por isso que eles estavam pensando em ter um piloto jovem, e o Drugovich estava muito bem posicionado para isso. Mas, quando chegou lá no alto escalão para apresentar isso, a ideia não passou adiante, e eles foram com os dois experientes."

Colapinto pressionado por Briatore na Alpine

Franco Colapinto vive uma temporada complicada na Alpine após assumir o lugar de Jack Doohan e ter um desempenho abaixo do esperado, sem conseguir pontuar. Soma-se a isso a pressão exercida pelo conselheiro executivo e homem forte da equipe, Flavio Briatore, que exige melhora imediata do piloto argentino.

O Briatore gosta de deixar os seus pilotos sob pressão, porque ele acha que se o cara aguenta a pressão, então ele é bom o suficiente para a Fórmula 1. Então, é mais um estilo do Briatore de mostrar amor, entre aspas, do que uma sabotagem. Ele continua colocando sempre o Franco sob muita pressão. Julianne Cerasoli

Segundo a colunista do UOL, Briatore também pede mais aporte financeiro dos patrocinadores de Colapinto. O argentino, que foi destaque ao assumir o lugar de Logan Sargeant na Williams em 2024, sofre para se firmar em meio à instabilidade do time.

"Trabalhar com o Flavio Briatore realmente não deve ser fácil, é uma bomba-relógio e a pressão para cima do Colapinto deve ser gigantesca. Mas essa pressão existe por conta do desempenho dele também. Tudo bem que o carro da Alpine não ajuda, mas a gente percebe o que ele vem fazendo na pista. A situação dele está muito complicada", disse Thiago Fagnani.

Volta das férias com chuva no GP da Holanda e possibilidade de ultrapassagens

Após as férias de verão na Fórmula 1, a disputa volta às pistas neste domingo, com o GP da Holanda, em Zandvoort. A previsão do tempo apresenta possibilidade de chuva no sábado, podendo deixar a classificação inesperada. A corrida pode ser decisiva para pilotos como Oscar Piastri e Lando Norris, além de movimentar a briga pelo quinto lugar no Mundial de Construtores.

Vai ter muita água ao redor ali do circuito ao longo do final de semana. A chuva vai cair em algum momento. Vamos ver se cai durante a prova ou não. Lembrando que é uma pista que não tem muita ultrapassagem. Às vezes, os fãs acham o GP da Holanda chato porque não tem grandes pontos de ultrapassagem mas, quando choveu em 2023, foi o recorde de ultrapassagem da história da F1. Então, se cair uma chuvinha, não é coisa ruim, não. Julianne Cerasoli

