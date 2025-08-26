Topo

Esporte

Cerasoli: 'Cadillac aposta em Bottas e Pérez para minimizar riscos'

do UOL

Colaboração para o UOL

26/08/2025 17h07

A decisão da Cadillac de apostar em dois pilotos experientes para sua estreia na Fórmula 1 - Valtteri Bottas e Sergio Pérez - foi interpretada como uma estratégia de redução de riscos, avaliou Julianne Cerasoli, colunista do UOL, durante o Pole Position, programa do Canal UOL. O anúncio, feito em um vídeo com Keanu Reeves, encerrou meses de especulação sobre a dupla de pilotos da equipe apoiada pela General Motors e frustrou quem esperava ver um nome jovem como o brasileiro Felipe Drugovich, então favorito à vaga.

Segundo Cerasoli, a escolha por experiência visa garantir um parâmetro seguro para o desenvolvimento da equipe.

A Cadillac foi uma enorme novela para saber o que eles iam fazer, e a grande dúvida era se eles iam para o caminho da experiência ou se iam para o caminho de uma mescla. Eles escolheram essa dupla bastante experiente para não terem dúvida se é o piloto ou o carro a questão. A Cadillac já sabe do nível que eles pilotam então vai ser absolutamente tudo ao redor deles. Mas os brasileiros ficaram bravos porque queriam ver o Drugovich nessa vaga.Julianne Cerasoli

Relacionadas

Cadillac anuncia Pérez e Bottas como pilotos para estreia na Fórmula 1 em 2026

Pérez: "Não tenho nada a provar" com retorno a F1 pela Cadillac

Ex-F1 alerta: Red Bull pode ter o mesmo destino da Benetton

Para Thiago Fagnani, repórter de F1 na Band e convidado desta semana, a Cadillac não quis arriscar com pilotos novos em sua estreia.

Acho que fica muito claro também que a Cadillac, pelo menos no quesito pilotos, não quis se arriscar, porque é uma equipe nova, tudo novo, e com um grande nome no automobilismo mundial.
Thiago Fagnani, repórter da Band

Julianne ainda aponta que a equipe considerou ter um piloto jovem, mas o conselho optou pela experiência. "A dúvida que a equipe de corrida tinha era se, depois de cinco corridas e eles um segunda por volta atrás, qual seria o empenho que o Pérez e o Bottas teriam? Então, por isso que eles estavam pensando em ter um piloto jovem, e o Drugovich estava muito bem posicionado para isso. Mas, quando chegou lá no alto escalão para apresentar isso, a ideia não passou adiante, e eles foram com os dois experientes."

Colapinto pressionado por Briatore na Alpine

Franco Colapinto vive uma temporada complicada na Alpine após assumir o lugar de Jack Doohan e ter um desempenho abaixo do esperado, sem conseguir pontuar. Soma-se a isso a pressão exercida pelo conselheiro executivo e homem forte da equipe, Flavio Briatore, que exige melhora imediata do piloto argentino.

O Briatore gosta de deixar os seus pilotos sob pressão, porque ele acha que se o cara aguenta a pressão, então ele é bom o suficiente para a Fórmula 1. Então, é mais um estilo do Briatore de mostrar amor, entre aspas, do que uma sabotagem. Ele continua colocando sempre o Franco sob muita pressão.Julianne Cerasoli

Segundo a colunista do UOL, Briatore também pede mais aporte financeiro dos patrocinadores de Colapinto. O argentino, que foi destaque ao assumir o lugar de Logan Sargeant na Williams em 2024, sofre para se firmar em meio à instabilidade do time.

"Trabalhar com o Flavio Briatore realmente não deve ser fácil, é uma bomba-relógio e a pressão para cima do Colapinto deve ser gigantesca. Mas essa pressão existe por conta do desempenho dele também. Tudo bem que o carro da Alpine não ajuda, mas a gente percebe o que ele vem fazendo na pista. A situação dele está muito complicada", disse Thiago Fagnani.

Volta das férias com chuva no GP da Holanda e possibilidade de ultrapassagens

Após as férias de verão na Fórmula 1, a disputa volta às pistas neste domingo, com o GP da Holanda, em Zandvoort. A previsão do tempo apresenta possibilidade de chuva no sábado, podendo deixar a classificação inesperada. A corrida pode ser decisiva para pilotos como Oscar Piastri e Lando Norris, além de movimentar a briga pelo quinto lugar no Mundial de Construtores.

Vai ter muita água ao redor ali do circuito ao longo do final de semana. A chuva vai cair em algum momento. Vamos ver se cai durante a prova ou não. Lembrando que é uma pista que não tem muita ultrapassagem. Às vezes, os fãs acham o GP da Holanda chato porque não tem grandes pontos de ultrapassagem mas, quando choveu em 2023, foi o recorde de ultrapassagem da história da F1. Então, se cair uma chuvinha, não é coisa ruim, não.Julianne Cerasoli

Confira a íntegra do programa

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Corinthians bate Vasco fora de casa e volta a vencer no Brasileiro sub-17

Escalação: Corinthians terá volta de Memphis aos relacionados para enfrentar o Athletico-PR

Santos abre venda de ingressos para duelo com Fluminense nesta quarta; veja preços

Dirigente confirma ausência de Havertz por lesão na seleção da Alemanha nas Eliminatórias.

Cerasoli: 'Cadillac aposta em Bottas e Pérez para minimizar riscos'

Flavio Latif: Retorno de Jesus ao Palmeiras vai acontecer, mas não agora

Brunno Hulk enfrenta Marvin Vettori no UFC 323, em dezembro

US Open anuncia horário do jogo de Fonseca contra número 22 do mundo

Vai ser titular? Sem restrições, Memphis treina e pode ser novidade contra o Athletico

Lucas Evangelista valoriza vitória do Palmeiras e comenta Derby

Grid da F1 ainda tem seis vagas para pilotos em aberto para 2026; veja quais