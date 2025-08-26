Topo

Esporte

Joia do Palmeiras agita mercado europeu e vai escolher onde quer jogar

Thalys comemora gol marcado pelo Palmeiras contra o Santos pelo Paulistão - Marcello Zambrana/AGIF
Thalys comemora gol marcado pelo Palmeiras contra o Santos pelo Paulistão Imagem: Marcello Zambrana/AGIF
Flavio Latif
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

26/08/2025 12h00

O atacante Thalys, de 20 anos, promovido ao elenco profissional do Palmeiras nesta temporada, está próximo de ser negociado com o futebol europeu. Mas o destino no Velho Continente ainda não foi definido.

O que aconteceu

Thalys tem ofertas do Olympiakos, da Grécia, e do Almería, da Espanha, mas o acordo ainda não foi fechado. O UOL apurou que o Palmeiras tem mais opções para negociar o jogador e estuda o melhor acordo.

As propostas são iguais: 7 milhões de euros (R$ 44 milhões) por 70% dos direitos econômicos (com o Alviverde mantendo 30%). Um outro destino também não está descartado.

Relacionadas

Flaco espera convocação para Argentina, e Roque pede companheiro no Brasil

Exames separam Andreas de assinar com Palmeiras até o fim de 2028

'Flaco Roque' destrói, Palmeiras joga como seleção e atropela o Sport

Com opções nas mãos da diretoria, o atacante poderá escolher onde quer jogar. Thalys voltou a ser relacionado pelo Palmeiras no jogo contra o Sport, o que é um indicativo que a transferência do jogador ainda não foi selada.

O Palmeiras e o estafe do jogador veem com bons olhos uma transferência. O atacante recebeu poucas oportunidades em 2025 no time profissional: 13 jogos, com um total de 446 minutos (quase cinco partidas inteiras). Ele não atua no profissional desde o empate por 2 a 2 contra o Vitória, no dia 3 de agosto.

A expectativa é de que uma definição sobre o futuro do atleta seja tomada após a final do Brasileirão sub-20, hoje, às 21h (de Brasília), quando o Palmeiras faz o jogo de volta contra o RB Bragantino, no Allianz Parque. O jogo de ida acabou 1 a 1.

O atacante chamou a atenção da comissão técnica de Abel Ferreira após marcar 32 gols em 46 jogos pelo time sub-20 no ano passado. Ele ganhou destaque em jornais internacionais e chegou a ser chamado de "novo Endrick" pelo jornal espanhol As, mas só marcou dois gols no profissional.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Mauro Cezar ironiza amistosos da seleção: 'Se pudesse jogava em Saturno'

Pedro e Filipe Luís deixam rusgas para trás no Fla: 'Assunto encerrado'

Fabíola Andrade reforça time de comentaristas do UOL

Sean O'Malley confessa erro ao tentar repetir fórmula de McGregor: "Me perdi"

São Paulo relembra último gol de Rogério Ceni pelo clube, há dez anos

Corinthians teme juros e vai à Fifa para quitar dívida de Félix Torres em meio a transfer ban

Cruzeiro anuncia ex-árbitro como assessor da presidência

Flamengo tem o maior saldo de gols na história do Brasileiro de pontos corridos após 21 rodadas

Mauro Cezar: Após apoiar a CBF, Palmeiras não poderá reclamar do calendário

NFL anuncia acordo com a Globo para transmissão no Brasil

Flamengo fica isolado na briga contra ajuste do calendário da CBF