Johnny Walker sobe no ranking meio-pesado após vitória no UFC Xangai

A vitória sobre Zhang Mingyang, por nocaute técnico, na luta principal do UFC Xangai, no último sábado (23), realmente fez com que Johnny Walker retomasse sua caminhada rumo ao topo da divisão dos meio-pesados (93 kg) da organização. Prova disso é que na mais recente atualização dos rankings do Ultimate, divulgada nesta terça-feira (26), o lutador carioca subiu um degrau no top 15 da categoria até 93 kg da liga.

Agora, Johnny ocupa a 12ª colocação no ranking meio-pesado do UFC, uma posição acima de seu posto anterior. Por sua vez, o chinês Zhang Mingyang, derrotado pelo brasileiro no sábado, caiu para o 15º lugar da tabela de classificação da categoria.

Outros dois destaques do card do UFC Xangai também foram recompensados por suas atuações no evento de sábado na nova atualização dos rankings. O ex-campeão peso-galo (61 kg) Aljamain Sterling deu um passo importante na sua busca por um 'title shot' na divisão dos penas (66 kg) ao entrar no top 5, após seu triunfo sobre Brian Ortega no 'co-main event' do show.

Já o peso-mosca (57 kg) Charles Johnson ganhou duas posições e agora ocupa o 13º lugar no ranking até 57 kg do Ultimate. No sábado, o americano havia nocauteado o promissor lutador britânico Lone'er Kavanagh no card do UFC Xangai.

Ruffy fora do ranking

Durou apenas uma semana a primeira passagem de Maurício Ruffy pelo ranking peso-leve (70 kg) do UFC. Mesmo sem lutar, o atleta da 'Fighting Nerds' perdeu a 15ª posição na lista para o espanhol Joel Alvarez, que também não entrou em ação no último final de semana.

