Topo

Esporte

Johnny Walker sobe no ranking meio-pesado após vitória no UFC Xangai

26/08/2025 11h08

A vitória sobre Zhang Mingyang, por nocaute técnico, na luta principal do UFC Xangai, no último sábado (23), realmente fez com que Johnny Walker retomasse sua caminhada rumo ao topo da divisão dos meio-pesados (93 kg) da organização. Prova disso é que na mais recente atualização dos rankings do Ultimate, divulgada nesta terça-feira (26), o lutador carioca subiu um degrau no top 15 da categoria até 93 kg da liga.

Agora, Johnny ocupa a 12ª colocação no ranking meio-pesado do UFC, uma posição acima de seu posto anterior. Por sua vez, o chinês Zhang Mingyang, derrotado pelo brasileiro no sábado, caiu para o 15º lugar da tabela de classificação da categoria.

Outros dois destaques do card do UFC Xangai também foram recompensados por suas atuações no evento de sábado na nova atualização dos rankings. O ex-campeão peso-galo (61 kg) Aljamain Sterling deu um passo importante na sua busca por um 'title shot' na divisão dos penas (66 kg) ao entrar no top 5, após seu triunfo sobre Brian Ortega no 'co-main event' do show.

Já o peso-mosca (57 kg) Charles Johnson ganhou duas posições e agora ocupa o 13º lugar no ranking até 57 kg do Ultimate. No sábado, o americano havia nocauteado o promissor lutador britânico Lone'er Kavanagh no card do UFC Xangai.

Ruffy fora do ranking

Durou apenas uma semana a primeira passagem de Maurício Ruffy pelo ranking peso-leve (70 kg) do UFC. Mesmo sem lutar, o atleta da 'Fighting Nerds' perdeu a 15ª posição na lista para o espanhol Joel Alvarez, que também não entrou em ação no último final de semana.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: XInstagramFacebookYoutube e TikTok

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Convocação da seleção é 'sacanagem com o Cruzeiro', diz Arnaldo Ribeiro

Flamengo encaminha empréstimo de autor de gol na final do Mundial sub-20

Johnny Walker sobe no ranking meio-pesado após vitória no UFC Xangai

Seleção feminina bate Porto Rico e avança em 1º do grupo no Mundial de vôlei

Seleção Brasileira atropela Porto Rico e confirma primeira posição do grupo no Mundial de vôlei feminino

Há 42 anos, Santos levantava troféu de torneio na Espanha; relembre

Vôlei: Brasil vence Porto Rico, vai às 8ªs e pode encarar bicampeã mundial

Mirassol anuncia a contratação do meia Shaylon, ex-São Paulo

Vasco anuncia chegada de Matheus França, ex-Flamengo que estava na Inglaterra

Cadillac contrata Pérez e Bottas para a estreia da equipe na F1

Santos acerta contratação do zagueiro argentino Tomás Palacios