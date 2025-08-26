Jannik Sinner inicia defesa do título do US Open

O número 1 do mundo, Jannik Sinner, inicia nesta terça-feira sua defesa do título do US Open de tênis contra o tcheco Vit Kopriva, no Arthur Ashe Stadium. Campeão do Australian Open e de Wimbledon em 2025, além de vice em Roland Garros, o italiano busca se tornar o primeiro homem a vencer o torneio em anos consecutivos desde Roger Federer, em 2008.

preparação de Sinner foi afetada por uma questão física que o fez abandonar a final de Cincinnati contra Carlos Alcaraz, mas ele afirma estar recuperado. O italiano também deixou para trás a polêmica de um teste positivo para esteroide em 2024, que resultou em suspensão de três meses, e garante estar focado no trabalho e na evolução como atleta.

Swiatek embalada por títulos

No feminino, a polonesa Iga Swiatek, campeã em 2022 e atual número 2 do mundo, estreia contra a colombiana Emiliana Arango. Antes considerada especialista no saibro, ela vem mostrando versatilidade e chega motivada por títulos em Wimbledon e no WTA de Cincinnati.

Gauff busca repetir feito

A norte-americana Coco Gauff, campeã do US Open em 2023 e cabeça de chave número 3, enfrenta a australiana Ajla Tomljanovic na sessão noturna do Arthur Ashe. Gauff busca uma nova história de sucesso diante de sua torcida.

Alcaraz começa com vitória

Na segunda-feira, o espanhol Carlos Alcaraz estreou com triunfo por 6-4, 7-5 e 6-4 sobre o norte-americano Reilly Opelka, reforçando sua condição de candidato ao título.

Expectativa para grandes confrontos

O terceiro dia do torneio promete grandes confrontos e histórias, com os principais favoritos entrando em quadra para confirmar o favoritismo e avançar na chave em busca do último Grand Slam da temporada.