Topo

Esporte

Internacional faz treino técnico e abre preparação para pegar o Fortaleza

26/08/2025 18h54

O Internacional voltou aos trabalhos na manhã desta terça-feira (26), no CT Parque Gigante, e começou a preparação para o duelo diante do Fortaleza, marcado para domingo (31), às 20h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Roger Machado comandou atividades físicas e técnicas, ainda em busca de soluções para recolocar a equipe no caminho das vitórias.

O Colorado vem de derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, no último sábado, no Mineirão. O resultado ampliou para quatro a sequência de jogos sem vitória na temporada. Antes, o time já havia sido eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil, vivendo seu pior momento no ano sob o comando de Roger Machado.

Diante do Cabuloso, Bruno Tabata até marcou para o Internacional, mas Matheus Pereira e Kaio Jorge garantiram o triunfo celeste. Para piorar, Borré foi expulso nos minutos finais e desfalcará a equipe na próxima rodada, em Porto Alegre.

Com apenas 24 pontos somados, o Internacional segue na parte de baixo da tabela, distante da zona de classificação para a Libertadores, atualmente o principal objetivo da equipe no restante da temporada. O elenco colorado volta a treinar na manhã desta quarta-feira (27), dando sequência à preparação para o confronto com o Fortaleza.

