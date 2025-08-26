Hugo Souza projeta duelo contra o Athletico-PR e agradece Corinthians após nova convocação à Seleção

O goleiro Hugo Souza foi convocado para defender a Seleção Brasileira, mas seu foco está, primeiramente, no Corinthians. O Timão visita o Athletico-PR nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Confiante após a vitória sobre o Vasco, o Corinthians sabe da importância de construir uma boa vantagem na primeira partida do confronto. O Alvinegro paulista decidirá em casa, mas Hugo Souza destacou que a equipe tentará impor seu jogo para largar na frente no mata-mata.

"O Athletico-PR é uma grande equipe. Se vê pelos últimos anos, foram anos em que conquistaram bastantes coisas e sempre chegaram em grandes competições. Independente do momento que esteja vivendo, é uma grande equipe. É um clube grande, temos que respeitar da mesma forma. Porém, trabalhamos muito forte, sabemos exatamente o que precisamos fazer dentro de campo", projetou Hugo Souza em entrevista à Corinthians TV.

"Conseguindo impor nosso jogo, fazer o que treinamos, acho que vamos conseguir dar um primeiro passo importante para buscar essa classificação. É uma competição que sonhamos alto, então vamos trabalhar em cima do que foi treinado e dar o nosso melhor para encaminhar nossa classificação", prosseguiu.

Hugo celebra convocação e agradece Corinthians

Na última segunda-feira, Hugo Souza recebeu sua segunda convocação na 'Era Ancelotti' na Seleção Brasileira. O goleiro do Corinthians foi chamado para compor o setor ao lado de Alisson, do Liverpool (ING), e de Bento, do Al-Nassr (ARA).

O camisa 1 corintiano valorizou a convocação e agradeceu ao Corinthians por todo o apoio durante sua trajetória no clube. O goleiro tem sido um dos principais destaques da equipe desde que foi contratado. Neste ano, por exemplo, foi um dos protagonistas no título do Paulistão ao pegar pênalti de Veiga no segundo jogo da final.

"Agradecer pelo momento e por poder estar vivendo isso novamente. Agradecer o Corinthians, todo mundo que está nesse clube, porque todos fazem parte desse momento e dessa conquista. Continuar trabalhando da mesma forma, do mesmo jeito, porque foi meu trabalho que me levou até lá. Isso não muda. Pelo contrário, só aumenta. Estou muito feliz de viver isso novamente. Estava com a minha família, junto com a minha futura esposa, pude comemorar essa convocação. Espero que se torne cada vez mais rotina na minha carreira, para que eu possa realizar meu sonho de estar numa Copa do Mundo. Trabalhar cada vez mais, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. É dessa forma que vou encarar sempre", comemorou Hugo.

A convocação de Hugo para a Seleção, porém, preocupa o Corinthians, sobretudo após o adiantamento do jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo está marcado para o dia 10 de setembro, enquanto a última partida do Brasil acontece no dia 9 do mesmo mês e será em La Paz, na Bolívia.