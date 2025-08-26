Topo

Esporte

US Open anuncia horário do jogo de Fonseca contra número 22 do mundo

Fonseca em ação na estreia do US Open - Al Bello/AFP
Fonseca em ação na estreia do US Open Imagem: Al Bello/AFP
do UOL

Do UOL, em São Paulo

26/08/2025 16h29

A organização do US Open divulgou a programação dos jogos de amanhã, entre eles o de João Fonseca pela segunda rodada da chave principal.

O que aconteceu

O brasileiro de 19 anos encara o tcheco Tomas Machac por volta das 13h30 (de Brasília). O duelo será transmitido pela ESPN e Disney+.

Relacionadas

Bia Haddad quebra série de derrotas e avança no US Open

Afiado, Sinner atropela tcheco em seu retorno como campeão do US Open

Alcaraz fica careca por erro de irmão em corte de cabelo e adota 'skin Fenômeno'

Será o segundo jogo da Grandstand, a terceira quadra principal do evento. A partida entre Navarro e McNally, confronto feminino que antecede o de João, começa ao meio-dia.

O rival de Fonseca é o número 22 do mundo. Machac tem 24 anos e conquistou em março o seu único título ATP até então.

O carioca vem embalado por mais uma vitória na estreia de Grand Slam. João disputa a elite do circuito pela primeira vez na breve carreira e avançou pelo menos à segunda rodada em todos eles. A vítima da vez foi o sérvio Kecmanovic, em sets diretos —parciais de 7/6(3), 7/6(5) e 6/3.

Se avançar, Fonseca pode ter um confronto da nova geração na sequência. Quem avançar encara na terceira rodada do vencedor do embate entre Mensik, outra promessa de 19 anos, e o qualifier Blanchet.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

US Open anuncia horário do jogo de Fonseca contra número 22 do mundo

Vai ser titular? Sem restrições, Memphis treina e pode ser novidade contra o Athletico

Lucas Evangelista valoriza vitória do Palmeiras e comenta Derby

Grid da F1 ainda tem seis vagas para pilotos em aberto para 2026; veja quais

'Não houve justificativa', desabafa Héctor Hernández após ser afastado no Corinthians

Afiado, Sinner atropela tcheco em seu retorno como campeão do US Open

Ruud critica cheiro de maconha durante o US Open: 'Pior parte de Nova York'

Recuperado, Thiago Silva treina e deve reforçar o Fluminense na Copa do Brasil

Diego Lopes recusa sugestão de aposta de Jean Silva: "Vai precisar do dinheiro"

Flamengo e Palmeiras têm 86,9% de chance de título no Brasileirão 2025; veja probabilidades

Sem nada a provar, Pérez só quer voltar a se divertir com corridas na Cadillac