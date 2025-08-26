Há 42 anos, Santos levantava troféu de torneio na Espanha; relembre
No dia 26 de agosto de 1983, o Santos se sagrava campeão do torneio Cidade Pamplona, que aconteceu na Espanha. O Peixe levantou o troféu após bater o Osasuna na final, por 2 a 1, com gols de Paulo Isidoro e João Paulo.
Naquela época, o Santos era dirigido pelo técnico Chico Formiga e contava com grandes nomes de sua história no elenco, como o atacante Serginho Chulapa e o meia Pita.
A escalação do time praiano na final contou com: Marola; Betão, Fernando (Paulo Robson), Pagani e Gilberto Sorriso; Dema, Lino (Serginho Secundino) e Pita; Paulo Isidoro, Serginho Chulapa e João Paulo.
Antes de superar o Osasuna na final, o Santos venceu o Racing Santander por 2 a 1, com dois gols de Pita.
Santos na Espanha
O time santista possui 11 vitórias, quatro empates e 13 derrotas em 28 jogos na Espanha. Ao todo, o Peixe marcou 44 gols e sofreu 55.