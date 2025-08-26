Topo

Esporte

Grid da F1 ainda tem seis vagas para pilotos em aberto para 2026; veja quais

São Paulo

26/08/2025 16h15

A definição de Sergio Pérez e Valtteri Bottas como pilotos da Cadillac a partir de 2026 afunila o número de vagas restantes no grid da Fórmula 1 no próximo ano. Agora, quatro equipes diferentes têm postos em aberto - totalizando seis vagas na principal categoria de automobilismo do mundo.

Das quatro vagas da Red Bull (RBR e Racing Bulls), apenas Max Verstappen tem sua posição garantida para a próxima temporada. Ele chegou a ter conversas com a Mercedes neste ano, em meio a insatisfações com a direção da escuderia. Ao final, o tetracampeão acertou a extensão contratual, logo após a saída de Christian Horner da chefia.

De acordo com o site IndyStar, o time austríaco estaria interessado em contratar o espanhol Alex Palou, dono de quatro títulos na Indy, para correr ao lado de Verstappen. Ainda não há uma definição, e existe a possibilidade que a equipe opte pela permanência de Yuki Tsunoda.

A Mercedes também não definiu seus nomes para a próxima temporada. A política da equipe é, em geral, assinar contratos de curta extensão com seus pilotos. George Russell e Kimi Antonelli, que lideram os postos da equipe em 2025, não tem presença garantida a partir do próximo ano - apesar de que a tendência seja pela renovação dos vínculos.

Além dessas equipes, a Alpine ainda tem uma posição em aberto, para correr ao lado de Pierre Gasly, que já tem seu contrato assegurado para o próximo ano. Jack Doohan e Franco Colapinto são dois nomes cotados para assumir o posto, mas ainda não há uma definição a respeito do tema.

Nas demais equipes, as posições tendem a se manter até o próximo ano, sem grandes movimentações entre pilotos. Lewis Hamilton, na Ferrari, chegou a reclamar do desempenho pessoal e da escuderia, flertando com uma saída antes do fim do contrato. Até o momento, no entanto, permanece na Itália.

CONFIRA O GRID DE 2026 NA FÓRMULA 1 ATÉ O MOMENTO

McLaren - Lando Norris e Oscar Piastri

Ferrari - Charles Leclerc e Lewis Hamilton

Red Bull Racing - Max Verstappen

Mercedes - sem definição

Williams - Alexander Albon e Carlos Sainz Jr.

Aston Martin - Fernando Alonso e Lance Stroll

Sauber - Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto

Racing Bulls - sem definição

Haas - Esteban Ocon e Oliver Bearman

Alpine - Pierre Gasly

Cadillac - Sergio Pérez e Valtteri Bottas

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Cerasoli: 'Cadillac aposta em Bottas e Pérez para minimizar riscos'

Flavio Latif: Retorno de Jesus ao Palmeiras vai acontecer, mas não agora

Brunno Hulk enfrenta Marvin Vettori no UFC 323, em dezembro

US Open anuncia horário do jogo de Fonseca contra número 22 do mundo

Vai ser titular? Sem restrições, Memphis treina e pode ser novidade contra o Athletico

Lucas Evangelista valoriza vitória do Palmeiras e comenta Derby

Grid da F1 ainda tem seis vagas para pilotos em aberto para 2026; veja quais

'Não houve justificativa', desabafa Héctor Hernández após ser afastado no Corinthians

Afiado, Sinner atropela tcheco em seu retorno como campeão do US Open

Ruud critica cheiro de maconha durante o US Open: 'Pior parte de Nova York'

Recuperado, Thiago Silva treina e deve reforçar o Fluminense na Copa do Brasil