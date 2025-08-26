Goleada do Flamengo sobre o Vitória é a maior do Brasileirão na era dos pontos corridos

O triunfo do Flamengo sobre o Vitória na noite da última segunda-feira, no Maracanã, se tornou a maior goleada da história do Campeonato Brasileiro nos pontos corridos. A equipe carioca venceu o adversário por 8 a 0.

Antes da partida, a maior diferença de gols entre uma equipe e outra em um único jogo nos pontos corridos era de sete gols. Na edição de 2003, Goiás e Cruzeiro venceram Juventude e Bahia, respectivamente, por 7 a 0. No ano seguinte, o São Paulo goleou o Paysandu pelo mesmo placar.

? l Curiosidade: O triunfo do @Flamengo por 8 a 0 contra o Vitória é a maior goleada do @Brasileirao na história dos pontos corridos! ?? pic.twitter.com/Pd3tNy8bNp ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) August 26, 2025

Apesar de se tornar a maior goleada da história dos pontos corridos, a vitória do Flamengo não é maior do Campeonato Brasileiro. Este recorde segue com o Corinthians, que goleou o Tiradentes-PI por 10 a 1, em 1983, quando a competição adotava outro modelo.

A goleada é a quarta do time de Filipe Luís na atual edição da liga nacional. A equipe também goleou o Juventude, por 6 a 0, o Corinthians, por 4 a 0, e o Fortaleza, por 5 a 0.

Pedro (3), Samuel Lino (2), Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique marcaram os gols do Rubro-Negro na partida, válida pela 21ª rodada. O Flamengo lidera o Brasileiro com 46 pontos, quatro a mais que o vice-líder Palmeiras.

Próximo jogo do Flamengo

O time carioca espera manter o bom momento no próximo domingo, quando recebe o Grêmio, no Maracanã. O duelo, válido pela 22ª rodada, está agendado para as 16h (de Brasília).