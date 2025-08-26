Globo anuncia acordo com a NFL; veja quais jogos e onde ela vai transmitir

A Globo anunciou nesta terça-feira, 26, um acordo para transmitir jogos da Liga de Futebol Americano (NFL) no Brasil. O acordo garante transmissões multiplataforma, incluindo SporTV, GE TV e sinal aberto a partir da temporada 2025. A notícia foi antecipada pelo Estadão no domingo, 24, na coluna do jornalista Marcel Rizzo.

De acordo com o anúncio da emissora, o pacote terá as partidas da pré-temporada, jogos da temporada regular - incluindo a abertura da temporada, em 4 de setembro, e o confronto entre Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs, no dia 5 do mesmo mês, em São Paulo -, além dos tradicionais duelos do Dia de Ação de Graças e confrontos em horário nobre como o Thursday Night Football e o Sunday Night Football. Também estão incluídas seis partidas dos playoffs e o Super Bowl.

"A chegada da NFL é mais um passo dentro da nossa missão de reunir em nossas plataformas alguns dos maiores eventos esportivos do mundo. Trata-se de uma liga reconhecida globalmente pela grandiosidade, pela emoção e pelo espetáculo, e que vem enriquecer ainda mais um portfólio já repleto de competições de alto nível. É também uma oportunidade de estarmos ainda mais próximos do público que acompanha e consome o futebol americano, agora com toda a qualidade da nossa entrega", afirmou Eduardo Gabbay, diretor dos Canais de Esporte da Globo.

Como antecipou o Estadão, as transmissões em TV aberta podem ter narração de Everaldo Marques, que foi por anos a principal voz da NFL na ESPN e é uma referência na modalidade. A participação dele em outras plataformas ainda é incerta, já que ele também é peça-chave na grade de futebol da Globo.

A configuração prevista é que a emissora carioca transmita, no SporTV (canal fechado) e na GE TV, dois jogos no domingo à tarde, além do Sunday Night Football (SNF), realizado no horário nobre de domingo (entre 21h15 e 22h15, no horário de Brasília).

Já a ESPN, junto com seu serviço de streaming no Disney+, ficaria com dois jogos aos domingos à tarde, além do Monday Night Football (MNF), que acontece nas noites de segunda-feira. A RedeTV! deve manter uma transmissão aos domingos, à tarde, em TV aberta.