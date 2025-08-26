Francis Ngannou desafia ex-campeão mundial de boxe para duelo de nocauteadores

Ex-campeão do UFC e atual detentor do cinturão superluta da PFL, o peso-pesado Francis Ngannou parece ter suas atenções voltadas para a nobre arte novamente. Com a experiência de já ter encarado os britânicos Tyson Fury e Anthony Joshua nos ringues, o gigante camaronês agora propõe um novo confronto contra outro ex-campeão mundial de boxe, desta vez um americano.

Através do seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), Ngannou desafiou Deontay Wilder para, finalmente, resolver dentro do ringue quem tem o maior poder de nocaute. Esta, por sinal, é uma discussão que teve início há alguns anos, quando ambos alcançaram o topo nas suas respectivas modalidades.

"É hora de finalmente acabar com a discussão, Deontay Wilder", propôs Ngannou.

Interesse antigo

O interesse de Francis Ngannou em medir forças com Deontay Wilder vem de longa data. Quando ainda apenas cogitava uma aventura no boxe, objetivo que o fez deixar o UFC e se transferir para a PFL, o camaronês já trocava desafios com o pugilista norte-americano, que chegou a se oferecer para enfrentá-lo no boxe e no MMA.

O duelo entre os nocauteadores, porém, nunca saiu do papel, apesar do aparente interesse mútuo. Resta saber se, finalmente, Ngannou e Wilder vão dividir o ringue para definir quem possui as mãos mais pesadas dos esportes de combate.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Francis Ngannou (@francisngannou)



Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok