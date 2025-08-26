Flamengo tem o maior saldo de gols na história do Brasileiro de pontos corridos após 21 rodadas

Nesta segunda-feira, o Flamengo goleou o Vitória por 8 a 0, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Líder da competição, o Rubro-negro ainda tem o melhor saldo na era dos pontos corridos com 20 clubes, após 21 jogos disputados.

O Flamengo tem o melhor ataque do Brasileirão, com 44 gols marcados, e a melhor defesa, com apenas nove tentos sofridos, resultando em um saldo de gols de +35. Assim, superou sua própria marca em 2019 e a do Botafogo em 2023, ambos com +27, após 21 rodadas.

Além disso, nessas condições, a equipe do técnico Filipe Luís tem a segunda melhor defesa da era dos pontos corridos, atrás apenas do São Paulo de 2007 (com apenas sete gols sofridos), e o quarto melhor ataque, atrás do Cruzeiro de 2013 (45), do Flamengo de 2019 (47) e do Cruzeiro de 2007 (48).

O Flamengo registra o maior saldo de gols após 21 rodadas na história do @Brasileirao de pontos corridos! ?? Com os 8 gols marcados contra o Vitória, o Rubro-Negro foi para +35 gols de saldo e superou a sua própria campanha de 2019 e também a campanha do Botafogo de 2023. ??... pic.twitter.com/wyQJoxOYwe ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) August 26, 2025

Em 2025, o saldo de gols do Flamengo é maior do que o número de gols marcados pelas outras 19 equipes no Campeonato Brasileiro. Atrás do Rubro-negro, o Cruzeiro tem o melhor ataque da competição, com 34 bolas na rede.

Por fim, a diferença dos cariocas para a equipe com o segundo melhor saldo de gols é de 16: +35 do Flamengo contra +19 da Raposa.

Calendário do Flamengo

Com a vitória sobre o Vitória, o Flamengo segue na liderança do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos somados, quatro de vantagem sobre o vice-líder Palmeiras, que ainda tem um jogo a menos em relação aos cariocas.

O Rubro-negro volta a campo neste domingo, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Grêmio, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O Imortal ocupa a 14ª posição, com 24 pontos.