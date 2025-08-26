Flamengo fica isolado na briga contra ajuste do calendário da CBF

O Flamengo está remando sozinho contra a corrente e ficou isolado na briga contra a mudança do calendário feita pela CBF para a reta final do Brasileirão.

Entre os três clubes que, em tese, poderiam ter interesse na alteração que evita o choque com o Intercontinental — em caso de título da Libertadores —, o Flamengo é o único que bate o pé.

Palmeiras e São Paulo, outros dois brasileiros ainda vivos na Libertadores, escolheram apoiar o movimento da CBF.

O Palmeiras tem caminhado junto com a gestão Samir Xaud desde a eleição.

Para o Flamengo, é pior um cenário no qual tenha um acúmulo de jogos do Brasileirão no ritmo domingo-quarta.

A outra hipótese era: ter um Brasileirão mais espaçado e só lá na frente ter que decidir se iria jogar o Intercontinental com time reserva, caso vença a Libertadores.

A insatisfação do Flamengo, no entanto, não tem efeito prático em termos de calendário. A CBF não vai retroceder. Ao clube, restará marcar posição.

Como Palmeiras e São Paulo reagiram

A insatisfação do Fla não encontrou eco em São Paulo.

Em nota, o Palmeiras disse que, "diante deste difícil contexto apresentado, compreende e respeita as alterações" feitas pela CBF.

O cenário era o conflito das três últimas rodadas do Brasileirão com o Intercontinental.

Agora, não há mais conflito com a Série A. A CBF empurrou semifinais e finais da Copa do Brasil para dezembro e adiantou o término do Brasileiro para 7/12.

Como nenhum dos três brasileiros vivos na Libertadores está na Copa do Brasil, acabou a sobreposição de competições. Mas a agenda ficou mais intensa.

Politicamente, o Palmeiras se aproximou da gestão da CBF nos últimos tempos. Leila Pereira já estava bem alinhada com Ednaldo Rodrigues, sobretudo na questão da briga com a Conmebol por punições mais duras contra o racismo.

O clube paulista se manteve ao lado do grupo político do sucessor de Ednaldo. A diretoria palmeirense foi um dos quatro clubes da Série A a apoiar Samir Xaud na eleição.

O Flamengo estava no bloco que tentou viabilizar a candidatura de Reinaldo Carneiro Bastos.

O São Paulo também ensaiou oposição a Samir lá atrás, mas na questão atual, do calendário, se uniu ao rival Palmeiras.

A manifestação também veio em nota oficial. O UOL apurou que o clube estava esperando passar o jogo contra o Atlético-MG para se manifestar sobre o tema.

O tricolor disse que "analisa de forma positiva a mudança de datas no Campeonato Brasileiro apresentadas pela CBF" e vê "benefícios".

Mesmo fora do centro da discussão, o Atlético-MG também soltou nota de apoio à medida da CBF.