Topo

Esporte

Flamengo e Palmeiras têm 86,9% de chance de título no Brasileirão 2025; veja probabilidades

São Paulo

26/08/2025 15h30

O título do Campeonato Brasileiro 2025 dificilmente sairá das mãos de Flamengo e Palmeiras. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time carioca tem 53,2% de chance de ser campeão, enquanto a probabilidade dos palmeirenses é de 33,7%. Assim, ambos somam 86,9% das possibilidades de encerrar a competição no primeiro lugar.

O Flamengo lidera a competição com 46 pontos, quatro a mais do que o vice-líder Palmeiras, com 42. A equipe rubro-negra tem um jogo a menos na tabela, e os paulistas, dois. As duas equipes estão fora da Copa do Brasil, mas classificadas às quartas de final da Libertadores.

Completando o G-4, apenas Cruzeiro e Bahia aparecem com mais de 1% de probabilidade de título. O time mineiro, em terceiro lugar, com 41 pontos, mas com todos os jogos já realizados até a 21ª rodada, tem 7,2%. Já a equipe tricolor tem 3,8%. O atual campeão Botafogo tem somente 0,7%, e o São Paulo, 0,3%.

A briga por vaga na Libertadores continua acirrada. Flamengo (99,7%), Palmeiras (98,7%), Cruzeiro (92,8%) e Bahia (83,6%) têm classificação encaminhada. Mirassol (60,8%), Botafogo (52,8%) e São Paulo (41,4%) também aparecem fortes na disputa.

Na parte de baixo da tabela, o lanterna Sport está praticamente rebaixado. O time pernambucano tem 88,8% de chance de cair. O risco de queda também é alto para o Fortaleza (74,5%) e elevado para Juventude (59%), Vitória (50,1%) e Vasco (47,3%). Santos e Corinthians têm 29,1% e 11,3%, respectivamente.

VEJA AS PROBABILIDADES DO BRASILEIRÃO 2025 APÓS A 21ª RODADA

Chances de título

Flamengo - 53,2%

Palmeiras - 33,7%

Cruzeiro - 7,2%

Bahia - 3,8%

Mirassol - 0,91%

Botafogo - 0,73%

São Paulo - 0,32%

Chances de vaga na Libertadores

Flamengo - 99,75%

Palmeiras - 98,7%

Cruzeiro - 92,8%

Bahia - 83,6%

Mirassol - 60,8%

Botafogo - 52,8%

São Paulo - 41,4%

Fluminense - 19,0%

Bragantino - 17,6%

Atlético - 9,5%

Ceará - 9,5%

Grêmio - 4,4%

Internacional - 4,0%

Corinthians - 3,6%

Santos - 1,7%

Risco de rebaixamento

Sport - 88,8%

Fortaleza - 74,5%

Juventude - 59,0%

Vitória - 50,1%

Vasco da Gama - 47,3%

Santos - 29,1%

Internacional - 13,2%

Corinthians - 11,3%

Grêmio - 11,2%

Atlético - 6,1%

Ceará - 4,9%

Fluminense - 2,2%

Bragantino - 1,9%

São Paulo - 0,24%

Botafogo - 0,13%

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

US Open anuncia horário do jogo de Fonseca contra número 22 do mundo

Vai ser titular? Sem restrições, Memphis treina e pode ser novidade contra o Athletico

Lucas Evangelista valoriza vitória do Palmeiras e comenta Derby

Grid da F1 ainda tem seis vagas para pilotos em aberto para 2026; veja quais

'Não houve justificativa', desabafa Héctor Hernández após ser afastado no Corinthians

Afiado, Sinner atropela tcheco em seu retorno como campeão do US Open

Ruud critica cheiro de maconha durante o US Open: 'Pior parte de Nova York'

Recuperado, Thiago Silva treina e deve reforçar o Fluminense na Copa do Brasil

Diego Lopes recusa sugestão de aposta de Jean Silva: "Vai precisar do dinheiro"

Flamengo e Palmeiras têm 86,9% de chance de título no Brasileirão 2025; veja probabilidades

Sem nada a provar, Pérez só quer voltar a se divertir com corridas na Cadillac