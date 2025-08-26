Fla adota cautela para que euforia da torcida com 8 a 0 não se volte contra

Líder isolado, melhor ataque, melhor defesa e com o recorde quebrado de maior goleada da história do Campeonato Brasileiro nos pontos corridos. Com tantos motivos para sorrir, é difícil conter a euforia do torcedor do Flamengo, mas é justamente isso que o clube tenta fazer após o 8 a 0 sobre o Vitória.

Exemplos recentes para adotar a cautela

Filipe Luís e sua comissão técnica têm exemplos recentes de como os bons resultados podem deixar o torcedor rubro-negro "mal acostumado" e com uma exigência acima do tom. Na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, por exemplo, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, uma boa parte da torcida vaiou o time após o apito final mesmo com o resultado positivo.

A situação, aliada às críticas de uma possível queda de rendimento nos segundos tempos, incomodou internamente. Por isso, há todo um cuidado de conscientizar os torcedores de que nem sempre será possível golear e dar espetáculo, apesar da proposta de jogo ser altamente agressiva e de intensidade.

Se contra o Grêmio a torcida vier esperando outro 8 a 0, vai acabar em vaia. É importante que a gente corte essa expectativa. Foi só um jogo. O time jogou muito bem. Todo jogo é um novo contexto, uma nova história e o torcedor tem que saber que tem que vir ao Maracanã para apoiar a equipe, porque não vai ser fácil. Filipe Luís

Léo Ortiz foi na mesma linha de seu comandante. O zagueiro espera que a torcida não venha na esperança de que todo jogo aconteça um placar elástico:

Lógico que mostra o poder que a gente tem, mas isso não é uma realidade do futebol brasileiro. A realidade é que são jogos difíceis a todo momento e que é difícil de se construir uma vitória, isso não pode fazer com que a torcida venha e espere a todo o momento esse jogo, porque não vai ser assim. Léo Ortiz

Quarta goleada no Brasileiro

O 8 a 0 sobre o Vitória foi a quarta goleada do Flamengo neste Campeonato Brasileiro. Anteriormente, o Rubro-Negro já havia aplicado um 6 a 0 no Juventude, um 5 a 0 sobre o Fortaleza e um 4 a 0 no Corinthians.

O time de Filipe Luís também tornou-se o primeiro clube da história da competição a fazer mais de 40 gols e ter menos de dez gols sofridos após as 20 partidas iniciais.