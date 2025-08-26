Topo

Fabíola Andrade reforça time de comentaristas do UOL

Fabíola Andrade é a nova colunista do UOL Esporte - Ananda Portela/UOL
Fabíola Andrade é a nova colunista do UOL Esporte
26/08/2025 12h54

A jornalista Fabíola Andrade se junta à equipe de comentaristas esportivos do UOL. Ela fará parte do time do Fim de Papo, programa do Canal UOL pós-rodada.

Estou muito feliz, vou trabalhar com pessoas que são referência para mim no jornalismo esportivo, gente que eu me inspiro e que eu me inspirei durante muitos anos
Fabíola Andrade, nova colunista do UOL

Ela terá participação fixa no Fim de Papo, programa de análise pós-rodada exibido no Canal UOL e no YouTube do UOL Esporte. Além disso, assinará uma coluna exclusiva com opiniões e análises aprofundadas sobre os principais acontecimentos do futebol..

A estreia de Fabíola está marcada para esta terça-feira (26), no Fim de Papo, a partir das 23h30. Ela se juntará à apresentadora Domitila Becker e outros especialistas para repercutir os jogos da rodada.

