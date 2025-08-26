Topo

Esporte

Vitória demite Carille após goleada histórica sofrida para o Flamengo

do UOL

Do UOL, em São Paulo

26/08/2025 01h08

O Vitória anunciou a demissão do técnico Fábio Carille. O desligamento ocorreu pouco depois de a equipe tomar 8 a 0 do Flamengo, dentro do Maracanã, pelo Brasileirão. O resultado, aliás, consolida a maior goleada aplicada na história dos pontos corridos do torneio.

Veja detalhes

Carille deixa o clube após nove jogos (uma vitória, cinco empates e três derrotas), totalizando aproveitamento de 29,6%. Ele assumiu o cargo em julho.

Rodrigo Chagas, membro fixo da comissão e técnico do sub-20, assume o cargo interinamente. O Vitória, que está na 17ª posição — dentro do Z4 do Brasileirão —, volta a jogar só no domingo, contra o Atlético-MG, como mandante.

Relacionadas

Atacante do Vitória sobre 8 a 0: 'Humilhante, mas passei por coisas piores'

Filipe Luís diz o que mais gostou em 8 a 0 do Fla. Spoiler: não são os gols

O Esporte Clube Vitória anuncia a demissão do treinador Fábio Carille. Agradecemos pelo profissionalismo e desejamos sorte no prosseguimento da sua carreira. Rodrigo Chagas assume a equipe interinamente nota do Vitória

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Vitória demite o técnico Fábio Carille após humilhante goleada diante do Flamengo

Vitória demite Carille após goleada histórica sofrida para o Flamengo

Vitória demite Carille após tomar oito do Flamengo pelo Brasileiro

Alcaraz inicia caminhada rumo ao topo do ranking com imponente vitória no US Open

De cabeça raspada, Alcaraz derrota Opelka e avança no US Open

Eleito, Stabile banca Fabinho Soldado e diz que Memphis está "feliz" no Corinthians

Stabile mira trocas na gestão do Corinthians: 'Muitas mudanças virão aí'

Crespo exalta coragem do São Paulo após batalha na Libertadores e pede calma com Lucas Moura

Amazonas bate Avaí, vence pela 1ª vez fora de casa e sonha em deixar zona de rebaixamento

Avaí perde do Amazonas e desperdiça chance de encostar no G4 da Série B

Flamengo expõe racha com a CBF e mostra revolta com novo calendário: 'Desrespeita o esporte'