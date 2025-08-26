Vitória demite Carille após goleada histórica sofrida para o Flamengo

O Vitória anunciou a demissão do técnico Fábio Carille. O desligamento ocorreu pouco depois de a equipe tomar 8 a 0 do Flamengo, dentro do Maracanã, pelo Brasileirão. O resultado, aliás, consolida a maior goleada aplicada na história dos pontos corridos do torneio.

Carille deixa o clube após nove jogos (uma vitória, cinco empates e três derrotas), totalizando aproveitamento de 29,6%. Ele assumiu o cargo em julho.

Rodrigo Chagas, membro fixo da comissão e técnico do sub-20, assume o cargo interinamente. O Vitória, que está na 17ª posição — dentro do Z4 do Brasileirão —, volta a jogar só no domingo, contra o Atlético-MG, como mandante.