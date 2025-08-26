Ex-Corinthians, Robert Renan é regularizado no BID e pode estrear pelo Vasco
Nesta terça-feira, o zagueiro Robert Renan, ex-Corinthians, foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) e já pode estrear pelo Vasco. O jogador de 21 anos, que pertencia ao Zenit, chegou ao clube com vínculo válido até o final de junho de 2026.
Robert Renan, assim, pode aparecer na lista de relacionados do técnico Fernando Diniz para o clássico contra o Botafogo, válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), em São Januário.
"Se o Diniz me quiser como volante, meia... Eu em campo não vai ser problema. Mas me sinto bem também jogando de lateral esquerdo", acrescento o zagueiro de origem, versátil.