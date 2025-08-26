Escalação: Corinthians terá volta de Memphis aos relacionados para enfrentar o Athletico-PR

Com uma boa notícia, o Corinthians está pronto para o confronto diante do Athletico-PR, o primeiro das quartas de final da Copa do Brasil. Na manhã desta sexta-feira, o elenco alvinegro fez o último treino e encerrou a preparação para a partida de caráter decisivo.

Recuperado de lesão muscular na coxa, Memphis é a principal novidade da relação. O holandês treinou normalmente junto ao restante do elenco nesta terça-feira e viaja junto ao elenco. O camisa 10, que iniciou as atividades com bola na última semana, trabalhou para retornar antes do prazo previsto e está otimista de que pode jogar.

A comissão técnica do Corinthians, porém, ainda adota cautela com a condição física de Memphis para o jogo desta quarta-feira, sobretudo por se tratar de um campo com gramado sintético. Assim, o atacante pode não começar como titular, mas deve ficar ao menos no banco de reservas.

Por outro lado, Rodrigo Garro tem presença praticamente certa no time titular do Corinthians. Ainda com dores no joelho, o argentino foi poupado pelo técnico Dorival Júnior no jogo contra o Vasco e entrou apenas na etapa final. Assim, a tendência é que ele volte ao 11 inicial alvinegro.

Uma provável escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Charles, Breno Bidon e Garro; Gui Negão e Kayke (Memphis).

O Corinthians terá quatro desfalques de peso para o duelo. O volante Raniele está suspenso, enquanto o atacante Yuri Alberto (hérnia inguinal) e os meias Carrillo (cirurgia no tornozelo) e José Martínez (fratura na mão) seguem entregues ao departamento médico.

Os atletas iniciaram o dia assistindo a um vídeo do adversário. Em seguida, tiveram uma ativação física na academia e partiram para os trabalhos no gramado. No Campo 1, o preparador físico Celso Rezende promoveu o aquecimento e, em sequência, Dorival Júnior e sua comissão organizaram uma atividade tática com o elenco, no Campo 2. Por fim, houve repetições de bolas paradas e movimentações ofensivas.

O Timão visita o Athletico-PR no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

O Corinthians vem de uma vitória sobre o Vasco e busca o segundo triunfo consecutivo para abrir vantagem no mata-mata da Copa do Brasil. Conforme decidido em sorteio, o Alvinegro tem a vantagem de decidir em casa.

Veja os relacionados do Corinthians para o confronto: