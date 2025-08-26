Em longo jejum, centroavantes do Santos miram volta por cima com Vojvoda

Os dois centroavantes do Santos passam longe de viver um bom momento. Tiquinho Soares e Deivid Washington vivem jejuns individuais, mas miram uma volta por cima no Peixe com a chegada do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Tiquinho Soares, por exemplo, não sabe o que é marcar há quatro meses. O centroavante completou tal marca no último dia 20 de agosto. Ele não balança as redes desde 20 de abril, quando marcou o único gol santista na derrota para o São Paulo, no Morumbis.

Já Deivid Washington também está prestes a chegar aos quatro meses sem anotar um gol. O atacante marcou pela última - e única vez na temporada - no dia 27 de abril. Na ocasião, o Peixe perdeu por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, fora de casa.

A chegada de Juan Pablo Vojvoda pode fazer a diferença para os dois atacantes, tanto dentro como fora de campo. Anunciado na última terça-feira, o treinador traz consigo em sua comissão o psicólogo Christian Rodrigues, que pode ser peça fundamental na retomada dos centroavantes.

Já dentro de campo, Vojvoda irá avaliar as peças que tem a disposição. Em 2023, por exemplo, o Fortaleza contratou Juan Martín Lucero, e o treinador se adaptou ao elenco que tinha disponível. Para além disso, ainda conseguiu extrair boas atuações centroavante.

Lucero foi potencializado por Vojvoda e fechou a temporada de 2023 como principal artilheiro do Leão do Pici, com 24 gols marcados, e igualou seu melhor ano da carreira. Já em 2024, a escrita se manteve, e o atacante argentino terminou o ano como maior goleador da equipe, com 23 bolas na rede.

A expectativa é que o treinador, agora, consiga fazer o mesmo com Tiquinho Soares ou Deivid Washington no Santos - ou até mesmo com ambos. Os dois atacantes, além da má fase, enfrentam uma falta de confiança que é perceptível dentro de campo, sobretudo nas ações com a bola.

Os dois atletas, inclusive, terminaram a passagem de Cleber Xavier sem balançar as redes. Agora, eles tentarão aproveitar a nova metodologia de trabalho que será implementada com Vojvoda para findar seus respectios jejuns individuais.

Na atual temporada, Tiquinho marcou quatro gols e contribuiu com quatro assistências em 29 partidas (22 como titular). Já Deivid Washington foi às redes apenas uma vez em 19 jogos, sendo seis como titular.

Com ambos à disposição, o Santos retorna aos gramados neste domingo, no duelo que marcará a estreia de Vojvoda no comando da equipe. O Alvinegro Praiano encara o Fluminense às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 22ª rodada da Série A.