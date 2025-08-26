Topo

Esporte

Eleito, Stabile banca Fabinho Soldado e diz que Memphis está "feliz" no Corinthians

26/08/2025 00h36

Após ser eleito presidente do Corinthians pelo Conselho Deliberativo, Osmar Stabile concedeu entrevista coletiva no Parque São Jorge, na noite desta segunda-feira, e falou sobre assuntos importantes relacionados ao clube. Ele bancou a permanência do executivo Fabinho Soldado e atualizou a situação de Memphis Depay.

Fabinho está sendo pressionado nos bastidores por alguns casos recentes, como a saída do garoto Kauê Furquim. No entanto, Stabile diz que o profissional permanecerá no Timão neste primeiro momento. Ele também respondeu se há possibilidade de um diretor estatutário ser nomeado para o departamento de futebol.

"Nesse momento, não terá diretor de futebol. Fabinho Soldado continua, está mostrando um trabalho bom dentro do que eu analisei. Estamos fazendo alguns ajustes, ele está pronto a atender. Do jeito que ele está comprando a nova filosofia de trabalho, vamos dar sequência", disse o presidente.

"O Fabinho se adaptou, se encaixou. A vida é assim, temos que ir organizando. O que era bom no passado não serve para o presente. O Fabinho está trabalhando dentro daquilo que estamos estabelecendo", acrescentou.

Stabile vê Memphis "feliz"

Stabile também foi questionado sobre Memphis Depay. O clube alvinegro terá que pagar R$ 23 milhões ao holandês por luvas e bônus contratuais atingidos pelo jogador. Além disso, houve rumores de que o atleta pode ser negociado nesta janela de transferências ou até rescindir com o Corinthians. Osmar, no entanto, assegurou sua permanência.

"Falamos com o estafe dele para estabelecer um prazo de pagamento, estamos conversando para pagar isso. O valor é alto, não temos recursos para isso. Pedimos para parcelar, estamos negociando", comentou.

"Em hipótese alguma [será negociado]. Ele está feliz, conversei com ele hoje. Ele está bem, se recuperando. Disse que está a todo vapor", finalizou.

Osmar Stabile venceu a eleição indireta no Conselho Deliberativo por ampla maioria. Ele recebeu 199 votos, enquanto os outros dois candidatos, Antônio Roque Citadini e André Castro, tiveram 50 e 14 votos, respectivamente. Também houve um voto em branco.

O mandatário já ocupava a cadeira presidencial de maneira interina desde o último dia 26 de maio, quando Augusto Melo foi afastado do cargo. Ele, agora, comandará o clube em um mandato 'tampão' até o final de 2026, quando se encerraria o gestão do antigo presidente.

