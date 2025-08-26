E o Bruno Rodrigues? Abel revela expectativa para retorno do atacante no Palmeiras; confira

Bruno Rodrigues não atua por um jogo oficial do Palmeiras desde janeiro de 2024, há um ano oito meses. O camisa 11 mal estrou pelo clube e precisou lidar com duas lesões em sequência, sendo a última mais grave. Ele passou por cirurgia em maio do ano passado e já desde o fim do ano passado está em processo de transição física. O técnico Abel Ferreira adotou cautela para projetar o retorno do camisa 11.

"Sem expectativas. Acho que é melhor assim. É um jogador que eu particularmente gosto pelos valores que tem, pela pessoa que é e vamos ajudá-lo e a melhor forma é estar no Palmeiras, que tem todos os recursos para recuperar um jogador do nível da gravidade de sua lesão. Apesar de existirem clubes que nos contataram para contar com ele nesses últimos meses do ano, não podemos correr o risco dele jogar em clube que não tenha toda estrutura e condição", disse após a vitória por 3 a 0 sobre o Sport.

Bruno Rodrigues já está atuando com bola e tem participado frequentemente dos treinos integrado ao restante do elenco. Abel, porém, disse que o atacante de 28 anos ainda precisa de mais minutos nas atividades e perder o medo as divididas.

"A ideia é ajudá-lo e quando reunir todas as condições poderá jogar. Se não... O melhor mesmo é ele entender que tem que meter minutos no treino, perder medo, ganhar força. Os próprios colegas respeitam, e não dão entradas por isso mesmo. O objetivo é dele mesmo e isso que tem que estar na cabeça dele e tudo que vier à frente é positivo. Mas é... início do próximo ano", revelou.

As lesões de Bruno Rodrigues

O atacante chegou como reforço do Verdão em 2024. Ele participou de toda pré-temporada do clube, mas só atuou em duas oportunidades: na primeira e segunda rodadas do Campeonato Paulista, contra Novorizontino e Inter de Limeira. Neste último, no Allianz Parque, ele sofreu uma lesão no joelho direito, e passou por uma artroscopia, que o deixou de fora dos jogos por cerca de quatro meses.

Enquanto ele estava em processo de transição física para retornar aos gramados, sofreu nova lesão, dessa vez mais grave. Em maio de 2024, em um jogo-treino do Palmeiras, Bruno Rodrigues rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo precisou realizar novo procedimento cirúrgico, dessa vez mais delicado.

Além de Bruno Rodrigues, têm sido desfalque do Palmeiras o atacante Paulinho, que passou por cirurgia na perna direita, no último mês, e só tem previsão de retorno para o próximo ano. A outra baixa é o meio-campista Raphael Veiga, com dores no púbis.