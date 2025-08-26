Diego Lopes recusa sugestão de aposta de Jean Silva: "Vai precisar do dinheiro"

Confirmados como protagonistas do Noche UFC, que acontece em 13 de setembro, Diego Lopes e Jean Silva já começaram a esquentar o clima fora do octógono. Logo após o anúncio da luta principal, Jean resgatou uma postagem antiga do compatriota - em que ele revelava estar treinando wrestling em Oklahoma - e propôs uma aposta inusitada: "Aposto minha bolsa que você não me coloca para baixo. Vai, continua se enganando" (clique aqui ou veja a postagem abaixo)

A resposta de Diego veio meses depois, durante entrevista ao portal 'MMA Fighting'. De forma descontraída, o peso-pena (66 kg) reagiu à provocação com bom humor e evitou entrar em clima de rivalidade.

"Eu nem tinha visto isso. Só estou vendo essa mensagem dois meses depois. Deixa ele com o dinheiro dele. Não quero que ele fique sem grana. Deixa ele com o dinheiro porque acho que ele vai precisar, né?", comentou, aos risos.

Apesar da provocação envolvendo o jogo de quedas, Lopes deixou claro que seu objetivo ao treinar nos Estados Unidos não era focado em derrubar adversários. A iniciativa foi em busca de evolução técnica de forma mais ampla.

"Sempre que aprendo algo novo, gosto de começar do zero. Não curto adaptar diretamente ao meu esporte, sabe? Eu estava em uma academia com campeões mundiais, pan-americanos, atletas olímpicos... Isso muda completamente sua mentalidade. O que fiz ali, acima de tudo, foi entender de verdade o que é o wrestling. Meu foco era evoluir e melhorar minha defesa de quedas, porque ela não era boa - mas está melhorando. Contra o Volk, por exemplo, ele tentou 11 vezes e defendi 10," explicou.

Disputa no solo?

Com cinco vitórias em sete lutas no Ultimate e um histórico reconhecido no jiu-jitsu, Diego demonstrou respeito pelo adversário, mesmo em meio as provocações. Apesar disso, demonstrou não acreditar que Jean vá buscar o jogo de chão durante o confronto.

"Acho que ele não vai tentar me derrubar. Sem querer subestimar, mas duvido. Pode até tentar - e, se me colocar por baixo, tudo bem. Me viro. Mas vou ficar bem surpreso se ele tentar," analisou.

O duelo entre brasileiros será realizado em San Antonio, no Texas, e promete movimentar a categoria dos penas. Invicto na organização, Jean Silva soma cinco vitórias consecutivas por via rápida, incluindo uma finalização recente sobre Bryce Mitchell. Já Lopes tem como únicas derrotas os duelos contra Movsar Evloev e Alexander Volkanovski - este último em disputa de cinturão - e segue em alta com o público.

Aposto minha bolsa que você não me derruba !

Vai, continua mentindo pra você ?

- Jean de Lord Silva (@Jeansilvamma96) June 25, 2025

