De cabeça raspada, Alcaraz derrota Opelka e avança no US Open

Carlos Alcaraz na primeira rodada do US Open de 2025 - Robert Deutsch-Imagn Images
Carlos Alcaraz na primeira rodada do US Open de 2025 Imagem: Robert Deutsch-Imagn Images
São Paulo

26/08/2025 01h00

Em um dia de poucas zebras, um dos principais assuntos do US Open foi o novo corte de cabelo de Carlos Alcaraz, que entrou no Estádio Arthur Ashe com a cabeça raspada. Quando a primeira bola entrou em jogo, porém, o que se viu foi o Alcaraz de sempre. O espanhol dominou o "gigante" Reilly Opelka, fez 6/4, 7/5 e 6/4 e avançou à segunda rodada do torneio americano sem problemas.

Campeão do torneio em 2022 e atual vice-líder do ranking, Carlitos manteve a escrita de jamais perder uma estreia em um torneio do grand slam. O espanhol agora soma 19 vitórias em 19 rodadas iniciais e vai enfrentar na segunda rodada o italiano Mattia Bellucci (#65), que avançou quando seu adversário, o chinês Juncheng Shang (#111), abandonou. O placar mostrava 7/6(0), 1/6, 6/3 e 3/0 no momento da desistência.

Corte que deu errado

A cabeça raspada foi resultado de um corte de cabelo que não deixou Alcaraz feliz. Em conversa com o golfista Rory McIlroy, o tenista foi filmado dizendo que teve "problemas" com o penteado, então optou por "começar de novo". Então, a solução encontrada foi passar a máquina. O site Punto de Break informou que foi o próprio irmão de Carlitos que raspou o cabelo.

O americano Frances Tiafoe disse à ESPN que o companheiro ficou horrível. "Não sei quem disse para ele fazer isso, mas está horrível. Para um cara que corta o cabelo toda semana e se orgulha de belos penteados, ficou horrível. Mas no fim do dia, é o Carlos, e eu adoro ele. Foi engraçado. eu olhei para ele e disse 'acho que você está aerodinâmico'".

Como aconteceu

O duelo foi como quase todos envolvendo Opelka, um tenista de 2,11m de altura que tem um excelente saque, mas não se movimenta tão bem. Logo, o americano dependia de seu serviço para sobreviver. Quando Alcaraz conseguia devolver o saque e forçar ralis, levava muita vantagem. Opelka salvou um break point no primeiro game e mais quatro no quinto, mas quando Alcaraz encaixou uma boa direita cruzada em sua quinta chance, forçou um erro do tenista da casa e anotou sua primeira quebra do jogo. Foi a única do set, que terminou em 6/4 para o número 2 do mundo.

Opelka até teve chances no segundo set. No sexto game, após duas duplas faltas de Alcaraz, o espanhol precisou salvar dois break points seguidos antes de deixar o placar em 3/3. No fim das contas, o americano não conseguiu manter um nível alto o bastante e com a consistência necessária para causar problemas a Alcaraz. No 11º game, Opelka cometeu três erros seguidos e cedeu mais uma quebra. O espanhol não perdeu a chance e fechou o set em seguida: 7/5.

O terceiro set foi mais do mesmo. Alcaraz seguia confirmando seu serviço sem grandes problemas, mas Opelka resistia com bons saques. No nono game, contudo, o espanhol fez uma passada espetacular e finalmente pressionou o americano, que não resistiu. Com a quebra, restou ao espanhol sacar em 5/4, com a chance de fechar o jogo, e foi isto que ele fez.

