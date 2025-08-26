Topo

Cruzeiro anuncia ex-árbitro Leonardo Gaciba; entenda a nova função no clube

Leonardo Gaciba assume cargo no Cruzeiro Imagem: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Do UOL, em São Paulo

26/08/2025 14h56

O Cruzeiro anunciou um reforço na manhã de hoje para atuar fora dos gramados: trata-se do ex-árbitro Leonardo Gaciba.

O que aconteceu

Gaciba será assessor da presidência. A atuação do ex-presidente da comissão de arbitragem da CBF estará atrelada a pautas sobre o apito, atuando junto à entidade máxima, comissão técnica e elenco.

O ex-árbitro afirmou que o trabalho será "amplo". Além das regras do futebol, Gaciba também vai direcionar a Raposa em relação aos diferentes perfis da arbitragem.

É um trabalho bem amplo. É importante levar um pouco dessa experiência que a gente teve dentro da arbitragem, como a parte de regras do jogo, o modo de funcionamento do árbitro de vídeo, os diferentes perfis. Além disso, poder representar o Cruzeiro dentro das reuniões com a própria arbitragem, nos conselhos técnicos, poder ser esse braço do Cruzeiro mesmo, junto à Confederação Brasileira de Futebol.
Leonardo Gaciba, em entrevista à TV Cruzeiro

Gaciba entrou no quadro da Fifa em 2005 e seguiu até 2009. Ao longo da carreira, o profissional foi eleito o melhor árbitro do Brasileirão em quatro oportunidades (2005, 2006, 2007 e 2009). O seu último ano na arbitragem foi 2010.

Em 2019, Gaciba assumiu o cargo de chefe de arbitragem da CBF, onde ficou até 2021. Ele também teve passagens como comentarista na Rádio Gaúcha, RBS TV, Grupo Globo e Disney.

Vejo como um trabalho que será legal, até junto à comissão técnica, fazer algumas análises dos jogos, dessa parte disciplinar, cartões, enfim, ter esse controle total para poder dar cada vez melhores condições para que o professor Jardim consiga tocar a sua função da melhor forma possível.
Leonardo Gaciba

