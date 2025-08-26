Topo

Esporte

Cruzeiro anuncia ex-árbitro como assessor da presidência

26/08/2025 12h24

O Cruzeiro definiu a contratação do ex-árbitro e ex-chefe da comissão de arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba. Sua função será assessorar a presidência do clube como interlocutor junto às instituições do futebol.

Experiência dentro e fora de campo

"Acho que vai ser muito importante, pois eu tenho muito a aprender e passar também um pouquinho da experiência que a gente tem no futebol. Eu já trabalhei em todas as áreas, dentro do campo, fora dele como dirigente de arbitragem, mas faltava trabalhar em um clube", declarou Gaciba.

Atuação de Gaciba

A principal função de Gaciba estará no contato com a CBF em relação às polêmicas de arbitragem. Além disso, ele fará um trabalho em conjunto com a comissão técnica visando estratégias e condutas que desenvolvam a mentalidade dos atletas quanto às questões que envolvem a arbitragem.

"É um trabalho bem amplo. É importante levar um pouco dessa experiência que a gente teve dentro da arbitragem, como a parte de regras do jogo, o modo de funcionamento do árbitro de vídeo, os diferentes perfis. Além disso, poder representar o Cruzeiro nas reuniões com a própria arbitragem, nos conselhos técnicos, poder ser esse braço do Cruzeiro mesmo, junto à Confederação Brasileira de Futebol", completou Gaciba.

