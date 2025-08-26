Crise nos EUA? Islam Makhachev analisa mudança no domínio do UFC; entenda

Com o cenário atual do UFC marcando presença mínima de campeões norte-americanos, Islam Makhachev ofereceu sua visão sobre os motivos por trás desse fenômeno. Em entrevista ao canal russo 'Ushatayka', o ex-campeão dos leves (70 kg) destacou que a diferença de mentalidade entre atletas do leste europeu e os dos Estados Unidos pode explicar o domínio crescente de lutadores do Cáucaso.

Atualmente, com a aposentadoria de Jon Jones e sua renúncia ao cinturão dos pesos-pesados, apenas Kayla Harrison - campeã dos galos (61 kg) - representa os Estados Unidos entre os detentores de título na organização. Para Makhachev, o avanço de nomes vindos do Daguestão, Chechênia e outras localidades da região caucasiana está diretamente ligado ao estilo de vida e ao nível de comprometimento com a profissão.

"É simples: os nossos vivem por isso. Nos EUA, mesmo que alguém lute mal, eles não se preocupam tanto. Já os nossos têm uma responsabilidade maior - representam a família, a cidade, a república inteira. Eles sentem isso e vão para a luta com tudo", explicou.

O atleta ainda acrescentou que a tendência é ver cada vez mais campeões de sua região, à medida que o UFC continua ampliando o recrutamento de talentos do leste europeu. Segundo ele, a motivação e o senso de dever coletivo desses lutadores são diferenciais claros no alto nível do esporte.

Panorama atual de campeões

O comentário de Makhachev encontra respaldo no cenário atual da organização, que vive um dos momentos mais internacionais de sua história. Das 11 divisões principais do UFC - oito masculinas e três femininas -, apenas uma é ocupada por uma campeã norte-americana.

Nos pesos-pesados, o cinturão está com o inglês Tom Aspinall. A divisão dos meio-pesados (93 kg) é liderada pelo russo Magomed Ankalaev, enquanto Khamzat Chimaev, também da Rússia, comanda os médios (84 kg). O australiano Jack Della Maddalena reina entre os meio-médios (77 kg) - mas terá o próprio Makhachev pela frente -, e o título dos leves (70 kg) pertence ao georgiano Ilia Topuria.

Na categoria até 66 kg, o também australiano Alexander Volkanovski segue no topo, enquanto Merab Dvalishvili, da Geórgia, domina o peso-galo (61 kg). O cinturão dos moscas (57 kg) está com o brasileiro Alexandre Pantoja.

Entre as mulheres, Kayla Harrison é a única representante dos Estados Unidos com título - campeã do peso-galo. Vale lembrar que, em breve, ela deve ter o confronto contra Amanda Nunes oficializado. No peso-mosca, a quirguiz Valentina Shevchenko é a número um, e a divisão dos palhas é liderada pela chinesa Zhang Weili.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok