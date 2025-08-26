Topo

Corinthians: Stabile banca Fabinho Soldado e expõe transfer ban de R$ 40 mi

26/08/2025 05h30

O presidente Osmar Stabile confirmou, em coletiva após ser eleito pelo Conselho Deliberativo do Corinthians, a permanência do executivo de futebol Fabinho Soldado.

Stabile banca Soldado e abre real valor do transfer ban

Osmar descartou, por ora, a nomeação de um diretor estatutário para o departamento de futebol. O mandatário chegou a classificar Soldado como "um CEO do futebol" do clube.

No entanto, o UOL apurou que é muito possível que um diretor estatutário seja escolhido até o fim de 2025. A ideia é de que o novo diretor defina um planejamento para o ano que vem respeitando a meta orçamentária.

Nesse momento não tem diretor de futebol, não terá diretor de futebol nesse primeiro momento. O Fabinho Soldado continua. Ele está mostrando, dentro do que eu vi e analisei, um trabalho bom. Ele entendeu perfeitamente a nova filosofia de contratações, dentro da possibilidade do Corinthians, e se adaptou ao que pensamos.
Osmar Stabile, presidente do Corinthians

O mandatário também abriu o jogo sobre o transfer ban que trava o Corinthians por conta da dívida com o Santos Laguna, do México, na contratação do zagueiro Félix Torres.

Segundo ele, o valor não é de R$ 33 milhões como se divulgava, mas de cerca de R$ 40 milhões, já que incidem impostos para a remessa internacional.

Todo mundo fala em R$ 33,5 milhões, mas não é isso. É muito mais. O valor real é R$ 40 milhões. Se fosse só os 33, eu coletaria recurso, mas temos mais 8 milhões de impostos para pagar
Osmar Stabile

Stabile afirmou que o caso já está sob análise da Fifa e não mais em negociação direta com o clube mexicano. O Timão já fez três tentativas de renegociar a dívida — com 30%, 50% e 70% da entrada, mais parcelas — sem sucesso.

O parcelamento está nas mãos da Fifa. Se a entidade entender que temos que pagar tudo de uma vez, teremos que correr atrás do dinheiro e pagar. Estamos trabalhando em três frentes para levantar os recursos necessários. Osmar Stabile

