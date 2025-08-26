Topo

Corinthians prepara terreno pós-transfer ban e faz proposta para 4 reforços

Fabinho Soldado, executivo de futebol, e Osmar Stabile, presidente do Corinthians - Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Livia Camillo
do UOL

Do UOL, em São Paulo

26/08/2025 14h56

Apesar de ainda ter um transfer ban ativo, o Corinthians já prepara o terreno para caso consiga derrubar o veto no mercado de transferências antes do dia 2 de setembro, quando encerra a janela.

O que aconteceu

Por meio do departamento de scout, o Timão encontrou quatro jogadores livres no mercado ou em condição de rescisão imediata, com possibilidade de assinatura ainda nesta janela.

O UOL apurou que propostas já foram feitas para os possíveis reforços, enquanto o clube tenta derrubar o transfer ban da Fifa. Na noite de ontem, o presidente Osmar Stabile confirmou o real valor da dívida com o Santos Laguna, do México, pela contratação do zagueiro Félix Torres: R$ 40 milhões.

Os nomes foram mapeados para diferentes posições, incluindo a lateral-direita e ataque, setores considerados carentes no elenco alvinegro. A ideia é contratar desde que não haja taxa de transferência a ser paga.

Além disso, o Corinthians se prepara para ainda tentar novos empréstimos de atletas encostados na equipe. A ideia da diretoria é abrir espaço na folha salarial.

A estratégia é vista como uma forma de garantir opções ao técnico Dorival Júnior sem comprometer o caixa do clube, que ainda enfrenta restrições financeiras e o recente bloqueio para inscrições.

