Corinthians mapeia mercado em meio a transfer ban e deixa reforços engatilhados

O Corinthians ainda não conseguiu derrubar o transfer ban sofrido na Fifa. Mesmo assim, a diretoria alvinegra, agora oficialmente presidida por Osmar Stabile, já mapeia o mercado em busca de reforços e deixa algumas contratações engatilhadas.

A Gazeta Esportiva apurou que quatro jogadores estão sendo monitorados e já tem negociações com o clube. Eles foram avaliados pelo departamento de scout, chefiado pelo gerente Renan Bloise.

A ideia do Corinthians, segundo informações obtidas pela reportagem, é fechar com pelo menos dois desses atletas assim que o clube conseguir reverter o transfer ban. O Timão aposta em uma intermediação da Fifa para fazer um acordo com o Santos Laguna e quitar a dívida.

Apesar de se movimentar no mercado, o Corinthians não irá fazer loucuras. A diretoria pretende contratar jogadores que estiverem livres, como foi o caso de Vitinho, ou oportunidades de mercado. Prova disso é que, em entrevista coletiva no Parque São Jorge, Osmar Stabile disse que dá para montar times campeões com elencos "modestos".

"Estou aqui há muitos anos. Já vi o Corinthians renascer das cinzas. Já levamos muitos torneios com times modestos. O que vale para o Corinthians, é raça e determinação, vontade. É isso que vamos fazer daqui para frente. Se tiver, vai ficar conosco. Isso que eu passo para os jogadores, o Fabinho Soldado conversa com eles também. Perdemos para o Bahia, mas não merecíamos. Assim vai ser daqui para frente, os jogadores estão confiantes. Temos certeza que um time modesto pode ser campeão", afirmou o presidente.

Ponta norte-americano está encaminhado

Dentre esses quatro nomes em tratativas com o clube, um deles está bem encaminhado. Trata-se do atacante norte-americano Agustín Anello, de 23 anos, que atua pelo Boston River, do Uruguai. Ele é filho de argentinos, mas nasceu nos Estados Unidos e inclusive já defendeu a seleção sub-23 do país.

O ponta divide opiniões dentro da diretoria. Internamente, membros da alta cúpula corintiana duvidam se Agustín chegaria para ajudar a equipe, visto que se trata de um nome desconhecido.

O jogador, porém, se encaixa no perfil pedido pelo técnico Dorival Júnior. Ele é destro e costuma jogar pelo lado esquerdo do campo.

(Foto: Divulgação/Boston River)

Além do ataque, prioridade de Dorival, o Corinthians também não descarta reforçar a lateral-direita. Com a saída de Léo Mana por empréstimo para o Criciúma, o clube ficou somente com Matheuzinho para a função. Félix Torres tem sido o reserva de forma improvisada, mas não agrada a torcida.

A janela de transferências em território brasileiro se encerra no próximo dia 2 de setembro. Há receio de que, diante do curto prazo, o Timão não consiga derrubar o transfer ban e trazer os reforços a tempo. Até agora, o clube fez apenas duas contratações em 2025: o lateral esquerdo Angileri e o atacante Vitinho.