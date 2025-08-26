Topo

Esporte

Corinthians bate Vasco fora de casa e volta a vencer no Brasileiro sub-17

26/08/2025 17h24

O Corinthians venceu o Vasco na tarde desta terça-feira, por 1 a 0, no Estádio Nivaldo Pereira, em compromisso válido pela 16ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-17.

Nicollas marcou o único gol da partida aos 36 minutos do segundo tempo e deu o triunfo ao Timãozinho. O atacante, que entrou na etapa final, completou jogada de Gui Amorim e empurrou para o fundo das redes.

Com o resultado, o Corinthians voltou a vencer depois de duas rodadas. O Alvinegro paulista chegou aos 30 pontos e dorme na terceira colocação. Do outro lado, o Vasco permaneceu com os mesmos 27 pontos do início da rodada e fica em sétimo lugar. Ambos os times ainda podem perder posições com o decorrer da rodada.

As duas equipes, agora, voltam a campo na 17ª rodada do Brasileiro sub-17. O Corinthians recebe o Palmeiras na terça-feira (02), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva.

O Vasco, por sua vez, visita o Atlético-GO também nesta terça-feira, às 15h, no Estádio Antônio Accioly.

