Corinthians aposta em 'intermediação' da Fifa para derrubar transfer ban; entenda

A diretoria do Corinthians, agora oficialmente presidida por Osmar Stabile, corre contra o tempo para derrubar o transfer ban sofrido na Fifa. Para isso, o clube conta com uma 'ajuda' da entidade máxima do futebol. O Timão deve cerca de R$ 34 milhões ao Santos Laguna pela aquisição do zagueiro Félix Torres e tenta fazer um acordo com os mexicanos.

Em entrevista coletiva após a eleição, na última segunda-feira, Stabile revelou que o valor da dívida é ainda superior aos R$ 34 milhões. Isso porque o Santos Laguna também cobra uma porcentagem de juros. Sendo assim, o total é de aproximadamente R$ 40 milhões.

O Corinthians não possui recursos em caixa para quitar a pendência à vista. Portanto, o Timão tentou um acordo com o Santos Laguna nos seguintes moldes: uma entrada de 70% do valor total da dívida e o restante parcelado. O adiantamento pago pela Nike e a multa depositada pelo Bahia pela contratação do garoto Kauê Furquim seriam utilizados para solucionar o problema.

Os mexicanos, no entanto, ainda não sinalizaram positivamente. O clube tentou várias vezes receber o que lhe é de direito, mas foi ignorado pela gestão Augusto Melo e se irritou. Diante da dificuldade e da urgência para resolver o assunto, a diretoria alvinegra entrou em contato com a Fifa para que a entidade possa intermediar as conversas.

O Corinthians apresentou sua proposta à Fifa, que analisou a oferta e a entregou ao Santos Laguna. Como apurou a Gazeta Esportiva, o Timão confia que a entidade conseguirá convencer os mexicanos a aceitar o acordo. Caso contrário, o clube terá que arranjar meios de angariar todos os R$ 42 milhões para derrubar a punição de uma vez.

"Extraoficialmente, fizemos mais do que três propostas [ao Santos Laguna]. Também entramos na Fifa, a Fifa entendeu e falou com o Santos Laguna. Estamos aguardando. Eles não queriam negociar. Tentavam negociar e não conseguiam. Conversaram conosco, tive a oportunidade de falar com o escritório que administra o Santos Laguna, pedi ajuda para resolver o problema. Está com a Fifa, se a Fifa entender que teremos que pagar tudo, vamos correr para fazer isso, não tem jeito", disse Osmar Stabile em coletiva de imprensa no Parque São Jorge.

"Estamos trabalhando em várias frentes. Todos falam em R$ 34 milhões, mas é mais do que isso. Na verdade tem mais R$ 6 milhões de impostos. Temos que achar uma forma de resolver. Não pode ficar do jeito que está, temos que pagar. Estamos negociando, já temos os recursos para pagar 70%. Estamos aguardando uma possível concordância da Fifa", concluiu.

Impasse com a LFU

Um das alternativas do Corinthians em meio à procura por mais receitas foi recorrer à Liga Forte União (LFU). A ideia do clube era receber uma fatia de R$ 27 milhões, que estava prevista para dezembro, como adiantamento, além de R$ 30 milhões de empréstimo. Com isso, o Timão teria R$ 57 milhões para aliviar a crise financeira.

A liga, porém, só aceita negociar em conjunto. A LFU topa fazer negócio, desde que o Corinthians amplie o acordo válido até 2028. A diretoria alvinegra não concorda com essas condições.

As conversas, assim, estão interrompidas e só devem avançar se um dos lados ceder, o que parece improvável neste momento.

Com o transfer ban, o Corinthians está impedido de registrar novos jogadores e, consequentemente, atender os pedidos do técnico Dorival Júnior por "quatro reforços". Nesta janela, a única contratação do clube foi o atacante Vitinho, que estava livre no mercado.

Além do caso Félix Torres, também há em trâmite na Fifa processos de dívidas envolvendo Rodrigo Garro e Matías Rojas. Segundo Osmar Stabile, todas as pendências somadas totalizam R$ 120 milhões que precisarão ser pagos pelo Timão.