Com torcida presente, Cruzeiro fecha preparação para enfrentar o Atlético-MG; veja time provável

O Cruzeiro encerrou, na tarde desta terça-feira na Toca da Raposa 2, a preparação para o clássico contra o Atlético-MG, válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. O confronto será disputado nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV. O último treino contou com a presença de torcedores do Cabuloso, que acompanharam parte da atividade e mostraram apoio ao elenco antes do embate.

O atacante colombiano Luis Sinisterra, reforço recente do clube, participou das atividades com o grupo, embora ainda seja dúvida para a partida.

Com o retorno de William, que superou problemas musculares na coxa, o treinador terá força máxima para o clássico. Kaio Jorge e Fabrício Bruno, convocados por Carlo Ancelotti para amistosos da Seleção Brasileira, também estarão à disposição para a partida. O único jogador pendurado para o duelo é o volante Lucas Romero.

Desta forma, a provável escalação do Cruzeiro para enfrentar o Atlético-MG é: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.

Nesta terça, o Cruzeiro treinou e ajustou os últimos detalhes para o primeiro confronto das quartas! Vamos, Cabuloso! ?? ? @ggaleixo / Cruzeiro pic.twitter.com/wHm5PSkdGE ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) August 26, 2025

A presença da torcida no CT reforçou a motivação do grupo. Durante a parte final do treino, os torcedores puderam acompanhar de perto os atletas, que retribuíram com aplausos e agradecimentos. Embora o clássico desta quarta seja com torcida única do Atlético-MG, a Raposa terá sua chance de receber apoio no jogo de volta, marcado para 11 de setembro, no Mineirão.

O Cruzeiro chega para o confronto após resultados positivos no Brasileiro, ocupando a terceira colocação com 41 pontos. Já o Atlético-MG vem de derrota por 2 a 0 para o São Paulo, mas busca recuperação no clássico.