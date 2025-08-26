Topo

Com mudanças implementadas, CBF detalha tabela das rodadas 23 a 27 do Brasileirão

26/08/2025 21h35

Nesta terça-feira (26), a Diretoria de Competições da CBF publicou a tabela detalhada referente às rodadas 23 a 27 do Brasileirão. O documento apresentou os dias, locais e horários dos confrontos da Série A, que agora já têm seu calendário definido até o início de outubro.

A tabela já reflete as mudanças anunciadas pela CBF no último sábado (23), cujo objetivo é antecipar o encerramento da competição e evitar conflitos de datas. Dessa forma, a última rodada da Série A foi fixada para o dia 7 de dezembro, visando abrir espaço no calendário para uma possível participação de um clube brasileiro na Copa Intercontinental da Fifa.

A 23ª rodada será aberta em 13 de setembro, com quatro partidas no sábado, incluindo Palmeiras x Internacional, às 18h30 (de Brasília) no Allianz Parque, e Fluminense x Corinthians, às 21h, no Maracanã. O domingo terá mais cinco jogos, com destaque para Juventude x Flamengo, às 16h, no Alfredo Jaconi, e São Paulo x Botafogo, às 17h30, no Morumbis.

Entre os destaques das próximas rodadas do Brasileirão estão os clássicos estaduais: Flamengo x Vasco e Internacional x Grêmio, pela 24ª rodada, em 21 de setembro; Fluminense x Botafogo, pela 25ª; além do duelo entre Santos e São Paulo, na Vila Belmiro, também pela 24ª. Outro duelo aguardado é o Choque-Rei entre São Paulo e Palmeiras, marcado para 5 de outubro, pela 27ª rodada.


Confira os jogos detalhados pelo Brasileirão:

Rodada 23

13/09 (sábado)

  • Grêmio x Mirassol - 16h, Arena do Grêmio

  • Fortaleza x Vitória - 16h, Arena Castelão

  • Palmeiras x Internacional - 18h30, Allianz Parque

  • Fluminense x Corinthians - 21h, Maracanã

14/09 (domingo)

  • Red Bull Bragantino x Sport - 11h, Cícero Souza Marques

  • Atlético-MG x Santos - 16h, Arena MRV

  • Juventude x Flamengo - 16h, Alfredo Jaconi

  • São Paulo x Botafogo - 17h30, Morumbis

  • Vasco x Ceará - 20h30, São Januário

15/09 (segunda-feira)

  • Bahia x Cruzeiro - 20h, Arena Fonte Nova

Rodada 24

20/09 (sábado)

  • Vitória x Fluminense - 16h, Barradão

  • Botafogo x Atlético-MG - 18h30, Nilton Santos

  • Ceará x Bahia - 18h30, Arena Castelão

  • Palmeiras x Fortaleza - 21h, Allianz Parque

21/09 (domingo)

  • Mirassol x Juventude - 16h, José Maria de Campos Maia

  • Flamengo x Vasco - 17h30, Maracanã

  • Internacional x Grêmio - 17h30, Beira-Rio

  • Sport x Corinthians - 17h30, Ilha do Retiro

  • Santos x São Paulo - 20h30, Vila Belmiro

  • Cruzeiro x Red Bull Bragantino - 20h30, Mineirão

Rodada 25

27/09 (sábado)

  • Fortaleza x Sport - 16h, Arena Castelão

  • Vasco x Cruzeiro - 18h30, São Januário

  • Juventude x Internacional - 18h30, Alfredo Jaconi

  • Atlético-MG x Mirassol - 21h, Arena MRV

28/09 (domingo)

  • Grêmio x Vitória - 11h, Arena do Grêmio

  • Fluminense x Botafogo - 16h, Maracanã

  • Bahia x Palmeiras - 16h, Arena Fonte Nova

  • Red Bull Bragantino x Santos - 18h30, Cícero Souza Marques

  • Corinthians x Flamengo - 20h30, Neo Química Arena

29/09 (segunda-feira)

  • São Paulo x Ceará - 20h, Morumbis

Rodada 26

30/09 (terça-feira)

  • Atlético-MG x Juventude - 21h30, Arena MRV

01/10 (quarta-feira)

  • Palmeiras x Vasco - 19h, Allianz Parque

  • Mirassol x Red Bull Bragantino - 19h, José Maria de Campos Maia

  • Sport x Fluminense - 19h, Ilha do Retiro

  • Internacional x Corinthians - 19h30, Beira-Rio

  • Botafogo x Bahia - 21h30, Nilton Santos

  • Santos x Grêmio - 21h30, Vila Belmiro

02/10 (quinta-feira)

  • Vitória x Ceará - 19h, Barradão

  • Fortaleza x São Paulo - 19h30, Castelão

  • Flamengo x Cruzeiro - 20h30, Maracanã

Rodada 27

04/10 (sábado)

  • Fluminense x Atlético-MG - 18h30, Maracanã

  • Red Bull Bragantino x Grêmio - 18h30, Cícero Souza Marques

  • Internacional x Botafogo - 18h30, Beira-Rio

  • Corinthians x Mirassol - 21h, Neo Química Arena

05/10 (domingo)

  • Vasco x Vitória - 16h, São Januário

  • São Paulo x Palmeiras - 16h, Morumbis

  • Bahia x Flamengo - 18h30, Arena Fonte Nova

  • Juventude x Fortaleza - 18h30, Alfredo Jaconi

  • Cruzeiro x Sport - 20h30, Mineirão

  • Ceará x Santos - 20h30, Castelão

