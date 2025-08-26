Com mudanças implementadas, CBF detalha tabela das rodadas 23 a 27 do Brasileirão
Nesta terça-feira (26), a Diretoria de Competições da CBF publicou a tabela detalhada referente às rodadas 23 a 27 do Brasileirão. O documento apresentou os dias, locais e horários dos confrontos da Série A, que agora já têm seu calendário definido até o início de outubro.
A tabela já reflete as mudanças anunciadas pela CBF no último sábado (23), cujo objetivo é antecipar o encerramento da competição e evitar conflitos de datas. Dessa forma, a última rodada da Série A foi fixada para o dia 7 de dezembro, visando abrir espaço no calendário para uma possível participação de um clube brasileiro na Copa Intercontinental da Fifa.
A 23ª rodada será aberta em 13 de setembro, com quatro partidas no sábado, incluindo Palmeiras x Internacional, às 18h30 (de Brasília) no Allianz Parque, e Fluminense x Corinthians, às 21h, no Maracanã. O domingo terá mais cinco jogos, com destaque para Juventude x Flamengo, às 16h, no Alfredo Jaconi, e São Paulo x Botafogo, às 17h30, no Morumbis.
Entre os destaques das próximas rodadas do Brasileirão estão os clássicos estaduais: Flamengo x Vasco e Internacional x Grêmio, pela 24ª rodada, em 21 de setembro; Fluminense x Botafogo, pela 25ª; além do duelo entre Santos e São Paulo, na Vila Belmiro, também pela 24ª. Outro duelo aguardado é o Choque-Rei entre São Paulo e Palmeiras, marcado para 5 de outubro, pela 27ª rodada.
Confira os jogos detalhados pelo Brasileirão:
Rodada 23
13/09 (sábado)
- Grêmio x Mirassol - 16h, Arena do Grêmio
- Fortaleza x Vitória - 16h, Arena Castelão
- Palmeiras x Internacional - 18h30, Allianz Parque
- Fluminense x Corinthians - 21h, Maracanã
14/09 (domingo)
- Red Bull Bragantino x Sport - 11h, Cícero Souza Marques
- Atlético-MG x Santos - 16h, Arena MRV
- Juventude x Flamengo - 16h, Alfredo Jaconi
- São Paulo x Botafogo - 17h30, Morumbis
- Vasco x Ceará - 20h30, São Januário
15/09 (segunda-feira)
- Bahia x Cruzeiro - 20h, Arena Fonte Nova
Rodada 24
20/09 (sábado)
- Vitória x Fluminense - 16h, Barradão
- Botafogo x Atlético-MG - 18h30, Nilton Santos
- Ceará x Bahia - 18h30, Arena Castelão
- Palmeiras x Fortaleza - 21h, Allianz Parque
21/09 (domingo)
- Mirassol x Juventude - 16h, José Maria de Campos Maia
- Flamengo x Vasco - 17h30, Maracanã
- Internacional x Grêmio - 17h30, Beira-Rio
- Sport x Corinthians - 17h30, Ilha do Retiro
- Santos x São Paulo - 20h30, Vila Belmiro
- Cruzeiro x Red Bull Bragantino - 20h30, Mineirão
Rodada 25
27/09 (sábado)
- Fortaleza x Sport - 16h, Arena Castelão
- Vasco x Cruzeiro - 18h30, São Januário
- Juventude x Internacional - 18h30, Alfredo Jaconi
- Atlético-MG x Mirassol - 21h, Arena MRV
28/09 (domingo)
- Grêmio x Vitória - 11h, Arena do Grêmio
- Fluminense x Botafogo - 16h, Maracanã
- Bahia x Palmeiras - 16h, Arena Fonte Nova
- Red Bull Bragantino x Santos - 18h30, Cícero Souza Marques
- Corinthians x Flamengo - 20h30, Neo Química Arena
29/09 (segunda-feira)
- São Paulo x Ceará - 20h, Morumbis
Rodada 26
30/09 (terça-feira)
- Atlético-MG x Juventude - 21h30, Arena MRV
01/10 (quarta-feira)
- Palmeiras x Vasco - 19h, Allianz Parque
- Mirassol x Red Bull Bragantino - 19h, José Maria de Campos Maia
- Sport x Fluminense - 19h, Ilha do Retiro
- Internacional x Corinthians - 19h30, Beira-Rio
- Botafogo x Bahia - 21h30, Nilton Santos
- Santos x Grêmio - 21h30, Vila Belmiro
02/10 (quinta-feira)
- Vitória x Ceará - 19h, Barradão
- Fortaleza x São Paulo - 19h30, Castelão
- Flamengo x Cruzeiro - 20h30, Maracanã
Rodada 27
04/10 (sábado)
- Fluminense x Atlético-MG - 18h30, Maracanã
- Red Bull Bragantino x Grêmio - 18h30, Cícero Souza Marques
- Internacional x Botafogo - 18h30, Beira-Rio
- Corinthians x Mirassol - 21h, Neo Química Arena
05/10 (domingo)
- Vasco x Vitória - 16h, São Januário
- São Paulo x Palmeiras - 16h, Morumbis
- Bahia x Flamengo - 18h30, Arena Fonte Nova
- Juventude x Fortaleza - 18h30, Alfredo Jaconi
- Cruzeiro x Sport - 20h30, Mineirão
- Ceará x Santos - 20h30, Castelão