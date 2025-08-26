Topo

Com Memphis, Corinthians desembarca em Curitiba para encarar o Athletico-PR

26/08/2025 22h05

O elenco do Corinthians já está em solo paranaense para o confronto diante do Athletico-PR, o primeiro das quartas de final da Copa do Brasil. Com a presença de Memphis Depay, a delegação alvinegra desembarcou em Curitiba na noite desta terça-feira.

Com Memphis disponível, o Corinthians visita o Athletico-PR nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada.

Recuperado de lesão muscular na coxa, Memphis é a principal novidade da relação. O holandês treinou normalmente junto aos demais jogadores nesta terça-feira e viajou junto ao elenco.

A comissão técnica do Corinthians, contudo, ainda adota cautela com a volta do camisa 10, sobretudo por se tratar de um campo com gramado sintético. Assim, o atacante pode não começar como titular, mas deve ficar ao menos no banco de reservas.

Outro nome que chama a atenção entre os relacionados é o de André Luiz, volante da base que tem agradado o técnico Dorival Júnior nos treinos. Ele foi relacionado pela primeira vez contra o Vasco, no último fim de semana, e segue na lista - agora de contrato renovado.

O Alvinegro, por outro lado, tem quatro desfalques importantes para a partida. Yuri Alberto (hérnia inguinal), Carrillo (cirurgia no tornozelo esquerdo) e José Martinez (fratura na mão) estão no departamento médico, enquanto Raniele terá de cumprir suspensão devido ao acúmulo de cartões amarelos.

Vindo de uma vitória sobre o Vasco, o Corinthians busca embalar para vencer novamente e levar um bom resultado para São Paulo. O Timão terá a vantagem de decidir a eliminatória em casa.

Confira os relacionados do Corinthians:

  • Goleiros: Felipe Longo, Hugo Souza e Kauê;

  • Laterais: Fabrizio Angileri, Matheus Bidu e Matheuzinho;

  • Zagueiros: André Ramalho, Cacá, Félix Torres, Gustavo Henrique e João Pedro Tchoca;

  • Meio-campistas: André Luiz, Breno Bidon, Charles, Dieguinho, Luiz Gustavo Bahia, Maycon, Rodrigo Garro e Ryan;

  • Atacantes: Gui Negão, Kayke, Memphis Depay, Romero, Talles Magno e Vitinho.

