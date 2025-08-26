Com Luisa Stefani, SP Open anuncia a lista de duplas da chave principal

A WTA confirmou nesta terça-feira a lista das tenistas que disputarão a chave principal de duplas da primeira edição do SP Open. O torneio será realizado entre os dias 6 e 14 de setembro, no Parque Villa-Lobos.

A lista é liderada pela brasileira Luisa Stefani, medalhista de bronze nas Olimpíadas de Tóquio 2020 e campeã de duplas mistas do Australian Open 2023. Atual 24ª do mundo, ela jogará com a húngara Timea Babos, que ocupa a 25ª posição do ranking.

Nesta temporada, a dupla já se consolidou como uma das parcerias mais fortes do circuito, ocupando a oitava posição do ranking WTA, com títulos em Estrasburgo e Linz, ambos WTA 500.

O torneio também terá uma dupla totalmente brasileira, formada por Ingrid Martins, 70ª do ranking, e Laura Pigossi, medalhista de bronze em Tóquio 2020 e atual 109ª.

Ingrid já tem dois títulos de WTA 125 nesta temporada, conquistados em Grado e Contrexeville. Já Laura foi vice-campeã em Bogota e em Blois.

A participação brasileira na chave de duplas do SP Open ainda pode aumentar com os convites e vagas on site que serão disponibilizadas na véspera da competição.

Veja a lista de duplas da chave principal do SP Open:

1. Timea Babos (HUN) / Luisa Stefani (BRA)



2. Emily Appleton (GBR) / Isabelle Haverlag (NED)



3. Ingrid Martins (BRA) / Laura Pigossi (BRA)



4. Yvonne Cavalle-Reimers (ESP) / Alicia Herrero Linana (ESP)



5. Alicia Barnett (GBR) / Elixane Lechemia (FRA)



6. Madeleine Brooks (GBR) / Jessica Failla (USA)



7. Arianne Hartono (NED) / Prarthana Thombare (IND)



8. Haley Giavara (USA) / Rasheeda McAdoo (USA)



9. Valeriya Strakhova (UKR) / Panna Udvardy (HUN)



10. Anna Rogers (USA) / Janice Tjen (INA)



11. Maryna Kolb (UKR) / Nadiia Kolb (UKR)