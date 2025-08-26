Topo

Esporte

Com Luisa Stefani, SP Open anuncia a lista de duplas da chave principal

26/08/2025 19h25

A WTA confirmou nesta terça-feira a lista das tenistas que disputarão a chave principal de duplas da primeira edição do SP Open. O torneio será realizado entre os dias 6 e 14 de setembro, no Parque Villa-Lobos.

A lista é liderada pela brasileira Luisa Stefani, medalhista de bronze nas Olimpíadas de Tóquio 2020 e campeã de duplas mistas do Australian Open 2023. Atual 24ª do mundo, ela jogará com a húngara Timea Babos, que ocupa a 25ª posição do ranking.

Nesta temporada, a dupla já se consolidou como uma das parcerias mais fortes do circuito, ocupando a oitava posição do ranking WTA, com títulos em Estrasburgo e Linz, ambos WTA 500.

O torneio também terá uma dupla totalmente brasileira, formada por Ingrid Martins, 70ª do ranking, e Laura Pigossi, medalhista de bronze em Tóquio 2020 e atual 109ª.

Ingrid já tem dois títulos de WTA 125 nesta temporada, conquistados em Grado e Contrexeville. Já Laura foi vice-campeã em Bogota e em Blois.

A participação brasileira na chave de duplas do SP Open ainda pode aumentar com os convites e vagas on site que serão disponibilizadas na véspera da competição.

Veja a lista de duplas da chave principal do SP Open:

1. Timea Babos (HUN) / Luisa Stefani (BRA)

2. Emily Appleton (GBR) / Isabelle Haverlag (NED)

3. Ingrid Martins (BRA) / Laura Pigossi (BRA)

4. Yvonne Cavalle-Reimers (ESP) / Alicia Herrero Linana (ESP)

5. Alicia Barnett (GBR) / Elixane Lechemia (FRA)

6. Madeleine Brooks (GBR) / Jessica Failla (USA)

7. Arianne Hartono (NED) / Prarthana Thombare (IND)

8. Haley Giavara (USA) / Rasheeda McAdoo (USA)

9. Valeriya Strakhova (UKR) / Panna Udvardy (HUN)

10. Anna Rogers (USA) / Janice Tjen (INA)

11. Maryna Kolb (UKR) / Nadiia Kolb (UKR)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Villasanti passa por cirurgia e deve voltar a atuar pelo Grêmio apenas em 2026

Clube Hípico de Santo Amaro celebra 90 anos com maior evento outdoor de hipismo do país

Sinner confirma favoritismo e arrasa rival na estreia do US Open; Musetti também avança

Com Luisa Stefani, SP Open anuncia a lista de duplas da chave principal

Botafogo anuncia a contratação por empréstimo de Gabriel Silva, destaque do Volta Redonda

Aos 48 anos, ex-lutador do UFC alega que aceitou desafio para enfrentar Craig Jones

Palmeiras goleia o Bahia e abre sete pontos na liderança do Brasileiro sub-17

Com lateral poupado, Athletico-PR divulga relacionados para encarar o Corinthians

Di María sonha em jogar clássico argentino ao lado de Neymar e celebra gol pelo Rosario Central

Vasco acerta a contratação por empréstimo de Matheus França, ex-Flamengo

Internacional faz treino técnico e abre preparação para pegar o Fortaleza