Com lateral poupado, Athletico-PR divulga relacionados para encarar o Corinthians

O Athletico-PR divulgou a lista dos 24 jogadores relacionados pelo técnico Odair Hellmann para a partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians. A bola rola nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

A lista conta com duas principais novidades, mas uma delas não animou os torcedores do Athletico-PR. O Furacão informou que o lateral esquerdo Lucas Esquivel foi poupado por controle de carga. Portanto, ele não integra a relação.

Para ocupar a vaga de Esquivel, Odair Hellmann convocou o volante Élan Ricardo pela primeira vez, e ele fica à disposição para o confronto desta quarta. Com a ausência do argentino, Léo Derik é quem deve sair como titular.

??? Os relacionados para as quartas de final! Élan Ricardo é a novidade na lista. Lucas Esquivel foi poupado devido a desgaste muscular. pic.twitter.com/tP70N7Lngo ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) August 26, 2025

O Athletico-PR deve ter uma escalação composta por suas principais peças, sobretudo por jogar em casa diante de sua torcida. Apesar de priorizar a Série B e o consequente acesso à elite, o Furacão pode enxergar a Copa do Brasil como a chance de encerrar a temporada com um título.

Do outro lado, o Corinthians poderá contar com o retorno de Memphis Depay, que está entre os relacionados para a partida. O holandês, porém, não deve começar como titular, sobretudo em função do gramado sintético da Arena da Baixada.

Confira a lista de relacionados do Athletico-PR:

Goleiros: Matheus Soares, Mycael e Santos;



Zagueiros: Aguirre, Arthur Dias e Belezi;



Laterais: Benavídez, Léo Derik e Madson;



Meio-campistas: Diogo Riquelme, Dudu Kogitzki, Élan Ricardo, Felipinho, Giuliano, João Cruz, Patrick e Zapelli;



Atacantes: Alan Kardec, Kevin Velasco, Kevin Viveros, Leozinho, Luiz Fernando, Renan Peixoto e Steven Mendoza.