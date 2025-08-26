Com Guilherme de volta e Neymar na parte interna, Vojvoda comanda primeiro treino no Santos

Já apresentado, Juan Pablo Vojvoda comandou o primeiro treino no Santos nesta terça-feira, no CT Rei Pelé. O técnico se prepara para estrear pela equipe, contra o Fluminense, no domingo.

O elenco se reapresentou nesta tarde após ganhar um descanso na segunda. No último domingo, o clube perdeu por 2 a 0 para o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Para este seu primeiro compromisso, Vojvoda ainda não sabe se poderá contar com Neymar. O meia-atacante, que cumpriu suspensão na última rodada, apresentou um incômodo na coxa no final da semana passada. Ele ficou apenas na parte interna nesta terça.

Já Guilherme volta a ficar à disposição. O atacante não viajou para Salvador pois estava abalado por conta da invasão ao CT Rei Pelé. Ele foi um dos jogadores mais criticados pelos torcedores. O camisa 11 treinou normalmente nesta tarde.

O comandante também espera contar com o zagueiro João Basso e o volante Willian Arão. Os dois estão em transição física após lesão.

O elenco volta aos treinos nesta quarta-feira. O duelo com o Fluminense está marcado para domingo, às 16 horas (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Santos está na 15ª colocação do Brasileirão, com 21 pontos, dois a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento. O Tricolor é o nono, com 27.