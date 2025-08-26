Com Crespo, São Paulo tem melhor campanha do Brasileirão nas últimas sete rodadas

O São Paulo vive uma guinada impressionante no Campeonato Brasileiro desde a chegada de Hernán Crespo. Em apenas nove jogos sob o comando do argentino, o Tricolor somou 20 pontos, com seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota ? justamente na estreia, diante do Flamengo. O desempenho contrasta diretamente com o de Luis Zubeldía: em 13 rodadas, o time havia conquistado apenas 13 pontos.

A sequência positiva tem números expressivos. Nas últimas sete rodadas, o São Paulo é o time que mais pontuou na competição: foram 19 pontos em 21 possíveis, com 90,5% de aproveitamento. O Tricolor marcou 14 gols e sofreu apenas quatro nesse período, criando 16 grandes chances e cedendo apenas seis aos adversários, segundo o Sofascore.

O estilo de Crespo também se reflete na agressividade ofensiva: são 107 finalizações ? média de 15,3 por jogo ?, contra 52 sofridas, pouco mais de sete por partida.

O reflexo direto está na tabela. Quando assumiu, Crespo pegou o São Paulo na 17ª colocação, flertando com a zona de rebaixamento. Dois meses depois, o time aparece em 7º lugar, com 32 pontos, empatado com o Mirassol, sexto colocado, e muito próximo do G6.

São Paulo nas últimas 7 rodadas do @Brasileirão 2025: ?? 7 jogos

? 6V -1E - 0D (!)

? 90.5% aproveitamento (!)

? 14 gols (!)?

? 4 gols sofridos (!)

? 16 grandes chances (!)

? 6 grandes chances cedidas (!)

? 107 finalizações (15.3 /j!)

?? 52 finalizações sofridas (7.4 /j!)... pic.twitter.com/ngCSreG1Mr ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) August 25, 2025

O triunfo mais recente, por 2 a 0 sobre o Atlético-MG no Morumbis, não só manteve a invencibilidade de oito jogos no Brasileirão como também encerrou um tabu de quase cinco anos sem vitórias contra o rival mineiro. Pablo Maia e Gonzalo Tapia marcaram os gols de um São Paulo sólido, que soube administrar a vantagem e confirmar a ótima fase.

Crespo, por sua vez, adota discurso de cautela. "É um momento bom, legal. Tudo dá certo. Tem um comprometimento grande dos atletas. O elenco tem fome. Temos que continuar nesse caminho, com pés no chão", afirmou o treinador após a vitória sobre o Galo.

A boa fase também se estende para a Libertadores, onde o São Paulo se classificou às quartas de final após eliminar o Atlético Nacional nos pênaltis. O cenário é de confiança, mas o próximo desafio promete: no sábado, o Tricolor encara o vice-líder Cruzeiro, no Mineirão, pela 22ª rodada. Será mais um teste de fogo para medir até onde Crespo pode levar a arrancada tricolor.