Topo

Esporte

Com Aníbal de volta, Palmeiras inicia preparação para o Derby

26/08/2025 14h56

Mesmo com a vitória sobre o Sport na noite desta segunda-feira, o elenco do Palmeiras já se reapresentou na Academia de Futebol pela manhã desta terça para dar início à preparação para o clássico contra o Corinthians, no próximo domingo. Contra a equipe pernambucana, Aníbal Moreno cumpriu suspensão e está liberado para atuar no Derby.

Os atletas que iniciaram a partida diante do Sport fizeram atividades regenerativas na sala de recovery e neurociência, simultaneamente, o restante do grupo realizou trabalhos técnicos no campo.

A primeira atividade teve foco em lançamentos, cruzamentos e finalizações, enquanto a segunda contou com duelos de quatro contra quatro jogadores em espaço reduzido.

Por parte do DM, Paulinho e Raphael Veiga seguem afastados e apenas cumpriram o cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance.

Busca pela liderança

No clássico de domingo, o Palmeiras visita o Corinthians em busca de uma vitória para se manter na cola do Flamengo, líder do Brasileirão. Com 42 pontos, o Verdão é o segundo colocado, com quatro de diferença para o Rubro-Negro.

O Derby está marcado para as 18h30 (de Brasília) do próximo domingo, na Neo Química Arena. A partida é válida pela 22 rodada do Campeonato Brasileiro.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Sem nada a provar, Pérez só quer voltar a se divertir com corridas na Cadillac

Com Aníbal de volta, Palmeiras inicia preparação para o Derby

Corinthians prepara terreno pós-transfer ban e faz proposta para 4 reforços

Cruzeiro anuncia ex-árbitro Leonardo Gaciba; entenda a nova função no clube

Globo anuncia acordo com a NFL; veja quais jogos e onde ela vai transmitir

Bia Haddad vence britânica e avança à segunda rodada do Us Open

Clube italiano fica próximo de acordo por revelação do Flamengo

Bia Haddad supera dores, vinga derrota e avança na estreia do US Open; Swiatek também vence

Bia Haddad quebra série de derrotas e avança no US Open

Bahia anuncia contratação de atacante argentino que disputou Mundial de Clubes

Matheus França desembarca no Rio e inicia trajetória no Vasco: 'Vou me doar 100%'