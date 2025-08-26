Com Aníbal de volta, Palmeiras inicia preparação para o Derby

Mesmo com a vitória sobre o Sport na noite desta segunda-feira, o elenco do Palmeiras já se reapresentou na Academia de Futebol pela manhã desta terça para dar início à preparação para o clássico contra o Corinthians, no próximo domingo. Contra a equipe pernambucana, Aníbal Moreno cumpriu suspensão e está liberado para atuar no Derby.

Os atletas que iniciaram a partida diante do Sport fizeram atividades regenerativas na sala de recovery e neurociência, simultaneamente, o restante do grupo realizou trabalhos técnicos no campo.

A primeira atividade teve foco em lançamentos, cruzamentos e finalizações, enquanto a segunda contou com duelos de quatro contra quatro jogadores em espaço reduzido.

Por parte do DM, Paulinho e Raphael Veiga seguem afastados e apenas cumpriram o cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance.

Busca pela liderança

No clássico de domingo, o Palmeiras visita o Corinthians em busca de uma vitória para se manter na cola do Flamengo, líder do Brasileirão. Com 42 pontos, o Verdão é o segundo colocado, com quatro de diferença para o Rubro-Negro.

O Derby está marcado para as 18h30 (de Brasília) do próximo domingo, na Neo Química Arena. A partida é válida pela 22 rodada do Campeonato Brasileiro.